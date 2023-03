Schwieriger Einsatz Katze saß in Seisenegg seit Tagen auf Baum fest: Feuerwehr rettete sie

Lesezeit: 2 Min RA Red. Amstetten

Einsatzleiterin Anita Wagner von der Feuerwehr Seisenegg mit dem geretteten Kätzchen. Foto: FF Seisenegg, Buchholz

Z ur bezirksübergreifenden Tierrettungsaktion wurde Montagfrüh ein Einsatz der FF Seisenegg. Ein Kätzchen war am Haubenberg bei Seisenegg in die Krone einer hohen Eiche geklettert. Das jämmerlich miauende Tier, das sich weder vor noch zurück traute, dürfte bereits etliche Tage in der Baumkrone dem Wind und der kalten Witterung ausgesetzt gewesen sein. Montagfrüh rief eine Anrainerin die Florianis zu Hilfe.