Schwieriger Einsatz Winklarn: Brand auf Hochspannungsmast

Der Brand eines Hochspannungsmastes in der Gemeinde Winklarn forderte die Einsatzkräfte. Foto: bfkdo

U m 00:53 Uhr am Donnerstag 29. Juni wurden die Feuerwehren Winklarn, Amstetten, Neuhofen, Ulmerfeld-Hausmening und Ferschnitz zu einem Brandeinsatz der Kategorie B2 in Winklarn alarmiert. Ein Hochspannungsmast stand in Brand.