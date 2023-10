Raubüberfall mit Messer an der Kehle war nur erfunden

Der Bericht den das vermeintliche Opfer am 5. September der Polizei gab, ist abenteuerlich. Er habe sich am 5. September um 16.50 Uhr bei der Park&Ride-Anlage auf der Oiden bei der Autobahnabfahrt Amstetten West mit einem Kunden getroffen und dieser habe ihm 3.300 Euro für eine erledigten Auftrag übergeben. Gegen 17 Uhr habe er sich dann beim Automaten an der Westseite des Lokals Zigaretten kaufen wollen. Doch plötzlich sei er von hinten umklammert worden und habe ein Messer an der Kehle gespürt. Der unbekannte Täter forderte die Herausgabe seiner Geldbörse und der Bankomatkarte. Ein zweiter Täter habe ihm diese entrissen und dann verlangt. „Nicht nur das, auch die Packung!“ Offenbar hätten die Räuber also von der vorher stattgefunden Geldübergabe gewusst, erzählte das angebliche Opfer. Ihm sei nichts anderes übrig geblieben, als auch die 3.300 Euro herauszugeben. Danach hätten die Täter ihm noch einen Faustschlag versetzt und wären mit einem weißen Opel Corsa Richtung A1 geflüchtet.

Die Kriminalisten der Amstettner Polizeiinspektion stießen bei ihren Erhebungen allerdings auf Anhaltspunkte, die sie an der Version des angeblichen Opfers zweifeln ließen. Bei einer erneuten Einvernahme am 4.10. gab der 23-Jährige dann zu, den Raub nur erfunden zu haben. Ein konkretes Motiv nannte er nicht, aber es dürfte um die Aufbesserung seiner finanziellen Situation gegangen sein. Eigentlich hätte er die 3.300 Euro mit zwei anderen Kollegen, die am Auftrag beteiligt waren, teilen müssen. Und da er bei einem von ihnen auch noch 1.000 Euro Schulden hatte, wäre ihm davon letztlich gar nichts geblieben.

Der Mann wurde bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.