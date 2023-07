Amstetten: Wallfahrt der Mostbarone mit Präsentation der neuen Tracht

Längst zur Tradition geworden und einer der Höhepunkte im Mostjahr ist die jährliche Mostwallfahrt der Mostbarone. Die heurige Veranstaltung fand am Dienstagabend in Amstetten am und rund um den GenussBauernhof Distelberger statt. Toni Distelberger fungiert heuer ja als Primus der Mostbarone – eine Funktion, die er übrigens auch schon in deren Gründungsjahr 2003 innehatte. Die Mostbarone sagen bei der Wallfahrt „Danke“ für die letzte Ernte und bitten um Gottes Segen für die kommende Saison.

Nach einer kurzen Wanderung entlang des Stadtwanderwegs durch die idyllische Mostviertler Landschaft zelebrierte Pfarrer Peter Bösendorfer einen Dankgottesdienst und erbat gleichzeitig den Segen für den Most und das neue Erntejahr.

Im Rahmen des Festakts wurde auch die Betriebsnachfolgerin am GenussBauernhof Distelberger, Christine Pfligl, vom Patron der Mostbarone, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, als neue Mostbaronin angelobt: „Ich gelobe, als Mostbaronin von Gigerreith, die Mostkultur stets hochzuhalten und mich der strengen Regeln der Mostbaron-Tafelrunde zu unterwerfen. Ich gelobe, die Mostkultur meiner Heimat immer zu pflegen, zu fördern und zu verbreiten, solange ich lebe“, leistete sie den traditionellen Eid. Danach erneuerten auch alle Mostbarone und Mostbaroninnen ihren Treueschwur.

„Wir sind in einem Stück vom Paradies hier im Mostviertel und dafür können wir demütig und dankbar sein“, betonte Primus Toni Distelberger in seiner Ansprache und ließ die letzten zwei Jahrzehnte der Geschichte der Mostbarone Revue passieren. Mit dem Beginn der Mostbarone vor 20 Jahren, die 2003 mit zwölf Betrieben aus der Mostgalerie in Stift Ardagger hervorgegangen seien, sei „eine Mostrevolution“ gestartet worden.

Nach der Vorstellung der neuen Etikettenlinie auf den Mostflaschen und des aktuellen Baronmostes – Birnenmost Cuvées von „Seppelbauer“ Bernhard Datzberger und der Familie Frühwald aus Reinsberg – wurde im Rahmen einer von Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer moderierten Modenschau die neue Kleidung der Mostbarone präsentiert. „Die Mostbarone sind so vielfältig und facettenreich wie das neue maßgeschneiderte Outfit. Die Tracht ist wie ein Baukastensystem individuell gestaltbar und tragbar. Jeder kann dabei seinen eigenen Stil einbringen und trotzdem ist die Zusammengehörigkeit der Mostbarone erkennbar“, sagt Modeexpertin Karin Maleninsky, die den Findungsprozess der neuen Mostbaron-Kleidung mit ihrer Expertise begleitete.