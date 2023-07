Kleiderflohmarkt und Kleidertausch waren ein voller Erfolg

„Wahnsinn, wie viel Kleidung die Verkäuferinnen mitbrachten. Es wurden viele neuwertige Stücke um so wenig Geld angeboten. An einigen Stücken waren sogar noch die Markerl drauf. Auch einiges an Markenkleidung wechselte den Kleiderschrank“, berichtet Doris Swoboda.

Spenden und Kleidung für den guten Zweck

Neben dem Kleiderflohmarkt und Kleidertausch gab es an diesem Abend auch ein Buffet im Volkshaus Mauer. Den Reinerlös in Höhe von 120 Euro spendeten die Organisatorinnen an den Tierschutzverein Region Amstetten. Drei Säcke voller Kleidung konnten zudem an den soogut Sozialmarkt Amstetten übergeben werden. „Es freut uns besonders, dass wir mit unserer Veranstaltung sowohl einen kleinen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten als auch zwei wichtige und engagierte Organisationen unterstützen konnten. Da der Kleidermarkt und Kleidertausch so gut angenommen wurden, werden wir im Oktober erneut eine Verkaufs- und Tausch-Möglichkeit organisieren“, kündigt Annika Blutsch, Vorsitzende der Jungen Generation Amstetten, an.