Carla-Laden in Seitenstetten offiziell eröffnet

In den vergangenen Wochen wurde in Seitenstetten fleißig an der Realisierung des neuen Carla-Ladens gearbeitet. Dabei geholfen haben rund 30 Freiwillige, die in ca. 300 Arbeitsstunden maßgeblich dazu beigetragen haben, dass am 3. Mai zum ersten Mal die Türen für den Verkauf geöffnet werden konnten. Auf einer Verkaufsfläche von rund 100 Quadratmetern finden sich ab sofort Damen-/Herrenbekleidung, Jugend-/Kinderbekleidung, Sportbekleidung, Babybekleidung, Bettwäsche, Schuhe, Geschirr und vieles mehr.

Möglich ist dieser neue Standort nur, weil es zahlreiche Freiwillige gibt, die nicht nur im Vorfeld bei der Adaptierung des Geschäftslokals geholfen haben, sondern auch im laufenden Betrieb eine wichtige Stütze sind. So wie in Amstetten auch, ist dieser Carla ein Projekt im Rahmen der PfarrCaritas.

„Es ist immer toll zu sehen, wenn so viele Freiwillige mitanpacken und es gemeinsam gelingt, ein Sozialprojekt so rasch und unkompliziert auf die Beine zu stellen“, sagte Caritasdirektor Hannes Ziselsberger. PfarrCaritas-Leiter Christian Köstler dankte allen, „die geholfen haben, dieses Projekt zu realisieren. Der Carla Seitenstetten zeigt, dass Nächstenliebe und soziales Engagement wichtige Säulen unserer Gesellschaft sind.“

Im Rahmen der Eröffnung am 9. Mai mit Umtrunk und musikalischer Umrahmung gab es auch die Möglichkeit zum Late-Night-Shopping bis 20.30 Uhr, die von vielen Kundinnen und Kunden auch fleißig genutzt wurde. Bei der Eröffnung mit dabei waren auch Bürgermeister Johann Spreitzer, Landtagsabgeordneter Anton Kasser, Abt Pater Petrus Pilsinger, Pfarrer Pater Laurentius Resch, Kaplan Pater Matthäus Kern und die Obfrau des Pfarrgemeinderates Seitenstetten, Lucia Deinhofer.

Carla-Leiterin Anna Stockinger, die bereits 20 Jahre als Heimhelferin in der Caritas Sozialstation St. Peter in der Au gearbeitet hat und nun den Carla-Laden Seitenstetten leitet, freut sich über ihre neue Aufgabe innerhalb der Caritas: „Nach 20 Jahren in der Pflege war es eine tolle Herausforderung für mich, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der PfarrCaritas und den vielen Freiwilligen diesen Carla in meiner Heimatgemeinde aufzubauen.“

