Hohes Tempo und jede Menge Spaß beim Seifenkistenrennen

Die Musik war laut, die Vorfreude war groß und die Gemüter waren erhitzt - so kann man die Atmosphäre am Sonntag beim Seifenkistenrennen - dem ersten Cup zur Qualifikation an der Weltmeisterschaft am Salzburgring - beschreiben. 24 Teilnehmer und Teilnehmerinnen - darunter bekannte Rennprofis, wie die amtierende Staatsmeisterin aus Gaflenz, Angelina Gassner, sausten die abgesperrte und gesicherte Straße hinunter. Dieses mal ging mit Moritz Muthspiel sogar eine freie Klasse an den Start. Diese Kategorie beinhaltet Fahrzeuge, die nicht den ursprünglich konstruierten und genormten Seifenkisten entsprechen.

Die drei Kategorien - Rookie, Master und Elite-XL - gingen insgesamt vier Mal an den Start. Die darauffolgende Siegerehrung fand im Schloss Zeillern statt. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen konnten sich über eine Urkunde, einen Pokal und Siegerpreise freuen. In der Rookie-Klasse machte Ben Skole den ersten Platz mit einer Zeit von 2:23,035 vor Franziska Lang (2:23,195) und Jakob Großberger (2:24,749). In der Master-Klasse gewann Angelina Gassner mit einer Zeit von 2:11,291. Den zweiten Platz erreichte Tobias Lang (2:16,197) und der dritte Platz ging an Theresa Novaczek mit einer Zeit von 2:16,443. In der Elite-XL-Klasse konnte Polina Schmidhuber (2:13,401) in einer sehr knappen Entscheidung den ersten Platz erringen, gleich darauf folgte Stephan Schandl (2:13,453) und danach Jacob Veigl (2:15,982).

Rennleiter Willi Absenger freute sich, dass wieder so viele Fahrer und Fahrerinnen am Rennen teilgenommen haben und bedankte sich beim zahlreichen Publikum und bei seinem Team, bei seiner Frau Ingrid, bei Obmann-Stellvertreter Thomas Buchta, bei Leo Geyer, Doris Schandl und Stefanie Grasberger. „Seifenkistenrennen sind klimafreundlich, nachhaltig und vereinen Generationen“, ergänzt Willi. Die nächsten Termine sind am 11. Juni in Taiskirchen in Innkreis, am 2. Juli in Neuhofen, am 27. August in Kematen/Ybbs und am 10. September in Gaflenz. „Für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft am Salzburgring von 13. bis 15. August gibt es eine limitierte Teilnehmerzahl. Wer dabei sein möchte, kann sich noch auf HOME - Austria Seifenkiste (austria-seifenkiste.at) anmelden“, betont der Rennleiter.

