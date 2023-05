Tag der offenen Türe für Fans von Seifenkisten

Am Samstag und Sonntag der Vorwoche waren die Tore von Willi Absengers Werkstatt geöffnet, um Einblicke in die Welt der Seifenkisten zu geben. Viele der 30 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die zum Saisonbeginn am 21. Mai zum Seifenkistenrennen in Zeillern an den Start gehen, kamen vorbei, um sich die geeignete Seifenkiste auszusuchen und ihre erste Testfahrt abzuhalten. „Die Seifenkisten werden kontrolliert und nach Alter, Gewicht und Körpergröße der Rennfahrer und Rennfahrerinnen ausgewählt“, erklärt Obmann-Stellvertreter Thomas Buchta. Die Starter werden in drei Klassen eingeteilt. Die Rookie-Klasse ist zwischen 7 und 12 Jahren, die Master-Klasse von 12 bis 18 Jahren und die Elite XL–Klasse ab 13 Jahren. Eine eigene Einteilung erfolgt noch für teilnehmende Erwachsene, die älter als 18 Jahre sind. Für die Teilnahme am 21. Mai in Zeillern stehen noch zwei Seifenkisten der Rookie-Klasse zur Verfügung.

Der nächste Cup ist am 2. Juli in Neuhofen/Ybbs und von 13. bis 15. August geht es dann ab nach Salzburg zur Weltmeisterschaft am Salzburgring. „Für die Weltmeisterschaft haben wir bereits Anfragen zur Teilnahme aus den verschiedensten Ländern, wie Amerika, England und der Schweiz. Um an der Weltmeisterschaft teilnehmen zu können, muss man sich zuerst beim Cup am 21. Mai qualifizieren“, ergänzt Obmann Wilhelm Absenger. Auch die amtierende Staatsmeisterin aus Gaflenz, Angelina Gassner, geht heuer wieder an den Start. „Ich stehe auf alles, was Geschwindigkeit und einen Motor hat. Insgesamt bin ich schon 25 Rennen gefahren und freue mich schon wieder auf die heurige Saison“, sagt die Gaflenzerin. Zu ihren Hobbys zählen auch Kartfahren und Rennen auf ihrem Motorrad.

Auch Colin Kellum, der Sohn von Neuhof Event Hotel Inhaber Dan Kellum, probiert gerne neue Hobbys aus und startet am 21. Mai beim Seifenkistenrennen. Weitere Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus dem Bezirk sind: Ben Skole aus Zeillern, Felix und Jacob Veigl aus Neuhofen, Joseph Leichtfried aus Viehdorf und Sebastian Mannhart, dessen Familie gerade von Wien nach Euratsfeld zieht. Aus Weyer gehen Jakob und Sophie Großberger an den Start und aus Gresten Mila Petschar.

Start ist um 10 Uhr in Zeillern in der Martin-Zeiller-Straße. Um 8.30 Uhr beginnt der Tag für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit der Startnummernausgabe und der erneuten Fahrzeuginspektion. Um 9.30 Uhr folgt die Fahrer- und Fahrerinnenpräsentation. Für ausreichend Verpflegung ist gesorgt. „Wir haben für die Veranstaltung einen Food-Truck organisiert, der die Besucher mit Burger, Hot Dogs und Pommes verwöhnt“, sagt Willi. Für Informationen und Anfragen zum Cup und zur Weltmeisterschaft steht Wilhelm Absenger unter der Telefonnummer: 0650/4061352 oder per Mail an austria-seifenkisten@gmx.at gerne zur Verfügung.

