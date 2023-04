Seitenstetten 12 neue Hospiz- und Trauerbegleiter ausgebildet

Lesezeit: 3 Min NR NÖN Redaktion

Bei der Überreichung der Zertifitkate: 1. Reihe von links: Monika Ritt, Marion Marzini, Sonja Meyr, Referentin Gerti Ziselsberger 2. Reihe: Doris Schlemmer, Dagmar Niederkofler, Karin Kerschbaumer, Gabriele Reicher, Christine Fischer, Referentin und Lehrgangsleiterin Elisabeth Riegler 3. Reihe: Doris Hofbauer, Direktor der Caritas der Diözese St. Pölten Hannes Ziselsberger, Marianne Grüllenberger, Walter Rützler, Gertrude Völker, Karin Seiringer. Foto: Caritas

D er bereits 49. Lehrgang für Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung, veranstaltet vom Mobilen Hospizdienst der Caritas St. Pölten in Kooperation mit dem BildungsZentrum St. Benedikt in Seitenstetten, wurde diesmal von 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmern positiv absolviert: Monika Ritt, Marion Marzini, Sonja Meyr, Doris Schlemmer, Dagmar Niederkofler, Karin Kerschbaumer, Gabriele Reicher, Doris Hofbauer, Marianne Grüllenberger, Walter Rützler, Gertrude Völker, Karin Seiringer. Am 1. April ihre Zertifikate feierlich entgegennehmen und sind somit berechtigt, ab sofort ehrenamtlich in diesem Bereich tätig zu sein.