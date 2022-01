30 Störche für Hebamme

„Seid verschwiegen wie ein Stein, es soll eine Überraschung sein!“, so formulierten Michi Dieminger und Gerti Wagner in ihrem Bittschreiben via WhatsApp an viele von Eva Leitner betreute Mütter den Wunsch, doch als Wertschätzung für deren wertvolle Hebammenarbeit möglichst viele Störche auf der ihrem Haus gegenüberliegenden Wiese aufzustellen. Dies passierte in der Nacht vom 1. auf den 2. Jänner und so kam eine Storchenschar von 30 Adebars – jeweils mit Glückwünschen versehen – zustande, wobei mancher Storch auch gleich als Symbol für mehrere Neugeborene – wie zum Beispiel den Seitenstettner Bikernachwuchs – stand.