6. Klasse vertrat Österreich bei EU in Brüssel

Spannende Online-Diskussion aus dem Klassenzimmer in Seitenstetten mit Direktschaltung in das Parlament in Wien (rechts im Bild NR-Abgeordnete Petra Steger in der Demokratiewerkstatt in Wien) und das EU-Parlament (links am Screen MEP Roman Haider, zugeschaltet aus Brüssel).

Foto: Parlamentsdirektion/Thomas Topf