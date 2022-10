Unbekannte stahlen Gasflaschen

Auch in Amstetten trieben Einbrecher ihr Unwesen. Sie suchten in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Firmengebäude in der Jakob-Mayer-Straße heim.

In Amstetten waren drei bislang unbekannte Täter am Werk. Sie brachen ein Bürofenster auf und gelangten so ins Gebäude, wo sie die Büros durchsuchten. Anschließend wollten sie die Brandschutztür zur Werkstatt gewaltsam zu öffnen, scheiterten daran aber.

Die Ganoven suchten schließlich mit geringer Beute aus einer Wechselgeld- und einer Trinkgeldkassa das Weite.

Der Sachschaden liegt im vierstelligen Eurobereich.

