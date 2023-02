Bäckermeister Kammerhofer über Teuerung: „Nicht zu rechtfertigen“

Vonseiten der EVN wird betont, dass man nicht zu jedem Einzelfall eine Erklärung abgeben könne und übermittelte folgende Stellungnahme:

Die EVN verfolgt prinzipiell eine längerfristige Beschaffungsstrategie, um das Marktpreisrisiko abzufedern und Marktpreisschwankungen auszugleichen, mit dem Ziel, möglichst stabile Endkundenpreise zu gewährleisten. Die Energieversorger gehen hier in Vorleistung. Auch in Phasen sehr volatiler Energiemärkte ist ein Teil des prognostizierten Absatzes an Endverbraucher für eine gewisse Zeitspanne bereits eingekauft, um Ver-sorgungssicherheit zu gewährleisten. Somit kann auf starke Marktpreisschwankungen kurzfristig nicht in vollem Umfang reagiert werden.

In Zeiten, in denen viele Versorger ihre Kunden gekündigt haben, hat die EVN diese aufgenommen und zu hohen Preisen am Markt nachgekauft, um die Versorgung in NÖ zu gewährleisten. Ein Ersatz dieser Kosten erfolgt nicht, da die aufgefangenen Kunden ebenso den historisch gebildeten günstigen Tarif mit 12 Monaten Preisgarantie erhalten haben und aktuell davon profitieren.

Unser Risiko liegt somit in einem Einkauf zu Börsenpreisen, der immer, aber unterschiedlich langfristig, vor der Belieferung unserer Kunden erfolgt. Eine Fehleinschätzung der eingekauften Mengen erfordert je nach Markt-lage einen Verkauf zuviel beschaffter Mengen unter den Einkaufspreisen. Umgekehrt: Zu

wenig eingekaufte Menge kann zu einem „teuren“ Nachkauf führen. Kunden wollen aber keine Schwankungen: Unsere Verkaufspreise passen wir bei zum Beispiel Flex nur einmal jährlich an – dem ÖSPI entsprechend.

Die Tarife der EVN orientieren sich teilweise am Österreichischen Gas- bzw. Strompreisindex, veröffentlicht von der Ö-Energieagentur. Die Berechnung der Indices erfolgt auf Basis der für den österreichischen Energiemarkt relevanten Notierungen der Handelsplattform EEX und wird mittels durchschnittlicher Marktpreise mehrerer Handelsmonate gebildet. Dadurch wirken sich Marktpreisentwicklungen zeitverzögert in den Indices aus und starke Preisschwankungen werden abgefedert. Dies spiegelt sich auch in einer

verzögerten Preisgestaltung gegenüber den Endkunden wider. Andere Produkte, wie etwa der Optima Float, reagieren aufgrund ihrer Preisbildung rascher. Dessen Preise liegen zeitnäher an den Marktpreisen und können so mit-unter bei raschen und starken Preissenkungen günstiger sein als z.B. die Flex-Produkte.