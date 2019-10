Es war die 20. „Lange Nacht der Museen“ am 5. Oktober, auf Einladung des ORF beteiligte sich daran erstmals auch das Stift Seitenstetten, und das mit einem großartigen Abendprogramm und einem besonderen Höhepunkt: der offiziellen Eröffnung und feierlichen Enthüllung der neuen Äbtegalerie.

Nach einjähriger Vorbereitungszeit werden Hausgeschichte sowie auch die Gegenwart des Stiftes in einer zeitgemäß gestalteten Galerie mit 16 großflächigen Bildern dargestellt, die Abt Petrus Pilsinger und der Stiftshistoriker Pater Jacobus Tisch in beeindruckender Manier präsentierten. „Pro Jahrhundert habe ich einen Abt ausgewählt, der die Zeit nachhaltig geprägt hat und dessen Wirken auch auf die Gegenwart noch von großer Bedeutung ist", weiß Pater Jacobus zu berichten.

„Der Besucher kann sich ohne Führung also einen guten Eindruck auch darüber machen, was denn heute die verschiedenen Betätigungsfelder der 28 Mönche sind – von der Seelsorge in den 14 Stiftspfarren über die Wirtschaftsbetriebe, Kultur oder auch das Gymnasium“, ergänzt Abt Petrus, der 63. Abt dieses traditionsreichen Hauses. Nach diversen Sonderausstellungen lädt diese Dauerausstellung in modernem Design auf Basis historischer Einflüsse nun also zu einer Zeitreise durch die über 900-jährige Geschichte des Klosters ein.

Interaktive Einblicke in das Stift

„Entdecken, entschlüsseln, bestaunen“ lautete das Motto des auf die Eröffnung folgenden hochkarätigen Programms der „Langen Nacht der Museen“. Ob bei Workshops zu den Themen „Die Spuren der Wissenschaft entdecken“, „Kirche bei Nacht: Verborgene Zeichen entschlüsseln“ oder „Die Schatzkammer: das Reich des Messners bestaunen“ – überall galt es besonders Interessantes zu erfahren, dem bei Stiftsführungen nicht dieses Augenmerk geschenkt werden kann.

Erstmalig gab es auch Licht in der wunderbaren Stiftsbibliothek, präsentierten doch ebendort Schüler des Stiftsgymnasiums in einer außergewöhnlichen Lese-Inszenierung auf beeindruckende Art und Weise moderne Zugänge zu den großen Themen der Weltliteratur mit Verweisen auf die Geschichte des Klosters und Bezug zum Troger-Deckengemälde.

Orgelkonzert, Meditation, Filmvorführungen, Kinderprogramm, aber auch das Abendcafé im Kreuzgangstüberl nicht nur mit Klostersuppe rundeten diesen tollen Abend in der nächtlichen Atmosphäre des Stiftes ab.