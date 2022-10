Bildungszentrum-Herbstfest: Brücken für Frieden im Fokus

Nach der obligaten Generalversammlung des Förder- und Freundeskreises St. Benedikt konnte das Leitungsduo Lucia und Johannes Deinhofer am 2. Oktober beim traditionellen Herbstfest viele Gäste begrüßen und einen kurzen Rückblick auf das erfolgreich verlaufene Arbeitsjahr 2021/22 – geprägt von weiten Horizonten – geben.

Weihbischof Anton Leichtfried zeigte sich erfreut über die spürbare Freude und Energie sowie den Erfolg dieses diözesanen Bildungshauses. Er verwies dem Thema entsprechend auch auf den „Pontifex“, den Brückenbauer, der eine so wichtige, aber überaus schwierige Aufgabe zu erledigen hat.

Die Seitenstettnerin Michaela Fried hat schon 2017 gemeinsam mit Martin Fellacher und weiteren Proponenten den Verein „Bridges For Hope And Peace“ gegründet, ihr Credo liegt begründet in der Neuen Autorität und im gewaltlosen Widerstand. Sie schilderte die miserablen Zustände für Flüchtlinge auf der Insel Lesbos und auch das schwierige Dasein im Gaza-Streifen, wo sie schon wiederholt im Einsatz war und angesichts der dortigen Gewaltausübung Elterncoaching betreibt. „Es gilt die Kinder vor Gewalt in den Familien zu schützen und Traumata aufzuarbeiten, wir wollen – auch durch Supervision, notfalls in Zoom-Konferenzen – Inseln der Gewaltlosigkeit schaffen“, erzählt die im Burgenland tätige Fachärztin für Kinderheilkunde, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie.

Auch Obmann Martin Fellacher bedankte sich seitens des Vereines für die große Unterstützung aus Seitenstetten. Michaela Fried ergänzte: „Begegnen wir den Menschen auf der Flucht würdevoll, sehen wir sie ganz bewusst und lassen wir uns berühren von ihnen!“ Umrahmt wurde dieser berührende Nachmittag von Musikdarbietungen von Karl Aichberger und Yuri Pranzl.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.