Lachen erlaubt im Bildungszentrum St. Benedikt

Zum nunmehr 16. Mal wurde zur traditionellen Operngala geladen – diesmal in das Bildungszentrum St. Benedikt, galt es doch, als „Ouvertüre“ zu dem besonderen Konzertabend schon ein ausgezeichnetes Festessen à la Rossini zu genießen, der ja bekanntlich auch als Gourmet in die Musikgeschichte eingegangen ist. Natürlich stand Rossini aber mit einer Arie aus „La Cenerentola“ auch am „Konzert-Menüplan“ dieses Abends unter dem Motto „Operngala einmal anders – Lachen erlaubt“.

Diesmal durften sich am 18. Februar die Besucher im ausverkauften Bildungshaus-Festsaal zudem an vielen Wienerliedern und Operettenmelodien vorwiegend aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfreuen, deren Komponisten oftmals das Schicksal der Emigration erlitten, zumeist aber wieder in ihre alte Heimat zurückkehrten. Die Sopranistin Simona Eisinger wusste nicht nur als Despina in „Cosi fan tutte“ stimmlich mit sicherer Höhe zu glänzen, ihr Vortrag wirkte den ganzen Abend über berührend und überaus klangschön; mit dem „Schwipslied“ unterstrich sie die Vielseitigkeit ihrer Gesangskunst.

Christian Kotsis begab sich mit seiner charmanten Partnerin Simona Eisinger halbszenisch auch auf Hermann Leopoldis „Überlandpartie“ oder in Benatzkys „Salzkammergut“, wobei der Bariton sein Schauspieltalent großartig unter Beweis stellen konnte. Das überdies schöne Timbre seiner Stimme kam in den gewählten Nummern bestens zum Ausdruck, zuletzt konnte er mit Kreislers „Telefonbuchpolka“ und „Tauben vergiften im Park“ begeistern.

Als kongeniale Begleiterin am Klavier fungierte – bravourös und einfühlsam gleichermaßen – die weithin bekannte und gefragte Pianistin Andrea Linsbauer. Ein beglückender Abend der gehobenen Unterhaltung für alle Besucher, der mit dem (Liebes-)Lied „Sowas deppats“ als „Schlussakkord“ seinen humorvollen Ausklang fand.

