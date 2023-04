Laufen und Beten für Frieden

Es ist seit mehreren Jahren (mit Corona-Unterbrechung) Tradition, dass die Friedens-Mittelschule Seitenstetten-Biberbach zum internen „Tag des Friedens“ am ersten Dienstag im Mai – in Anlehnung an das Seitenstettner Friedensgebet – besondere Aktionen setzt. „Für die Durchführung des Benefiz-Friedenslaufes am 2. Mai, 8 – 13 Uhr, haben sich die Schülerinnen Katharina Schachermayer, Theresa Stixenberger, Hanna Großbichler, Marie Schönegger, Alena Pfeiffer und Magdalena Gruber in vorbildlicher Weise engagiert, für mich war es ein Leichtes, dieses Team aus den 4. Klassen im Rahmen des Projektes ‚Herausforderung‘ zu betreuen“, weiß Direktorin Jutta Feuerstein-Holzer zu berichten. „Wir wollen bewusst ein Zeichen für den Frieden setzen und laden dazu ein, sich auch als Erwachsener daran zu beteiligen, jeder kann mitlaufen!“, teilen die sechs Organisatorinnen mit. Fix dabei sind neben den hauseigenen Mittelschülern schon die gemeldeten Schülergruppen vom Stiftsgymnasium und der Volksschule Seitenstetten sowie der Mittelschule Rosenau. Pro „Trefflingrunde“ in der Länge von etwa einem Kilometer ist ein Euro für einen guten Zweck zu bezahlen; die sechs Schülerinnen wollen damit die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei sowie die Stiftsturmrenovierung unterstützen.

Abends Friedensgebet

Das Friedensgebet findet seit 2015 monatlich – jeweils am ersten Dienstag eines Monats – in der Friedenskirche St. Veit statt; im Mai wird es seither von den Mittelschülern aus Seitenstetten-Biberbach gestaltet. Die Religionspädagogin Martina Halbmayr wird diesmal am 2. Mai, 19 Uhr, mit Schülern der 2. Klassen das Thema „Werkzeuge des Friedens“ in den Fokus rücken, der „Seitenstettner Lehrer-Vierg’sang“ wird diese meditativ gehaltene Zeit mit mehreren Friedensliedern musikalisch umrahmen. Das Team vom Jugendhaus Schacherhof oder auch die Katholische Männerbewegung mit Dekanatsobmann Josef Muhr haben heuer schon das Friedensgebet gestaltet, um das Gebet im Juni wird sich dann die Volksschule Seitenstetten annehmen. Diese interreligiöse Gebetsstunde kann übrigens auch gerne von auswärtigen Gruppierungen übernommen werden. Kontakt: Josef Kern – 0650-9433031.

