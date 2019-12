Fünf verschiedene Themenbereiche werden dabei mit je einem Plakat angesprochen: Feinstaubbelastung, Müll durch die abgeschossenen Feuerwerkskörper, die Produktion derselben (zu 80% in Fernost vor allem durch Kinderarbeit), die Verletzungsgefahr und die Lärmbelastung für Tier und Mensch.

"Auf den Wiesen und Feldern herumliegende Reste der Feuerwerkskörper gelangen über das Futter in den Nahrungskreislauf der Tiere und führen zu Erkrankungen. Der in der Luft befindliche Feinstaub belastet nicht nur Asthmatiker und Allergiker, sondern kann auch bei gesunden Menschen zu Problemen führen. Die Schäden durch Brände, die in Österreich auf Feuerwerkskörper zurückzuführen sind, liegen im Millionenbereich", listet Gottfried Pfaffenbichler auf. Es gehe den Grünen mit ihrer Aktion nicht um Verbote, sondern darum, "die Menschen zum Nachdenken anzuregen und zu einem vernünftigen Umgang mit der Natur", ergänzt Eva-Maria Pferzinger. Sie verweist auch darauf, dass es mittlerweile schon viele Initiativen gibt, die dieses Brauchtum in der derzeitigen Form in Frage stellen, zumal es ja bereits Alternativen für das Begrüßen des neuen Jahres gebe. In manchen Großstädten passiert das zum Beispiel in Form einer Lasershow.