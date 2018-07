Die Arbeiten an der Westspange schreiten zügig voran. Inzwischen wurde ein Termin fürs Asphaltieren festgelegt. Von 20. bis 24. August wird es eine Totalsperre der L 88 geben. Von Waidhofen kommend kann man Seitenstetten dann nur über den Umweg über Kematen und Biberbach erreichen. In Böhlerwerk wird natürlich eine entsprechende Umleitung eingerichtet. Bürgermeister Johann Spreitzer ist froh über diese Variante. „Denn es gab auch Überlegungen, den Verkehr über die Michaelerstraße in den Ort zu leiten. Das hätte für die Anrainer natürlich eine große Belastung bedeutet“, erklärt der Ortschef. Ist der Asphalt aufgetragen, müssen noch Verkehrstafeln und Leitschienen montiert werden. Mit Anfang September, noch vor Schulbeginn, sollte der Verkehr auf der neuen Entlastungsstraße dann ungehindert rollen. Man geht davon aus, dass sich das Verkehrsaufkommen in Seiten stetten dann von derzeit etwa 3.000 Fahrzeugen auf 1.000 reduziert. Aus dem Ortsgebiet verschwinden sollen vor allem die Lastwagen.

Ist die Umfahrung einmal in Betrieb, kann mit der Schließung der Lücke im Damm des Rückhaltebeckens begonnen werden. Dieses soll ja im Frühjahr 2019 fertig werden und den Ort künftig vor einer Überflutung durch den Trefflingbach schützen. Gesamtprojektkosten: knapp sechs Millionen Euro.