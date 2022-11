Thomas Pichler: „Kirche kann nur im Miteinander aufblühen“

Werbung

NÖN: Warum bieten Sie die „Tee.Zeit.Gespräche“ an, was hat Sie dazu bewogen, welche Themen sind für Sie relevant?

Thomas Pichler: Es war eigentlich ein Vorschlag des pädagogischen Teams des Bildungszentrums, auch ein Nachmittagsangebot zu überlegen. Daraus wurden die Tee-Gespräche – freilich in erster Linie für Senioren, aber die Veranstaltung ist offen für alle, auch jene, die abends nicht mehr fortgehen können oder wollen. Es sind meist kirchliche Themen, auch Geschichtliches kann es sein. In Anlehnung an eine Ausstellung in unserem Haus über die Wenzelsbibel habe ich Historisches über Wenzel IV. aufbereitet. Im November war es die Person des heuer heiliggesprochenen Charles de Foucauld. Immer aber steht bei diesen Gesprächen mein russischer Samowar, das ist eine Teemaschine, eigentlich ein Wasserkocher, am Tisch.

Welche Themen haben Sie als Nächstes ausgewählt?

Pichler: Am 6. Dezember wird der Hl. Nikolaus und was sich hinter ihm an Historie und Bräuchen verbirgt, Thema der Teestunde von 15 bis 16 Uhr sein. Auch Bibelrunden werden vorkommen, wobei aber die Bibel im Gespräch „geteilt“ werden soll; es geht keineswegs um Exegese im klassischen Sinn, vielmehr um das Gespräch miteinander. Auch das Konzils-Tagebuch des ehemaligen Diözesanbischofs Franz Zak möchte ich anlässlich 60 Jahre II. Vatikanum einmal aufgreifen.

Worin sehen Sie Ihr Hauptbetätigungsfeld im Bildungszentrum St. Benedikt überhaupt?

Pichler: Ich feiere an jedem Donnerstag um 7.45 Uhr hier einen Gottesdienst. Zudem arbeite ich im pädagogischen Team mit, nehme an Sitzungen des Leitungsteams teil und schreibe auch einmal ein Editorial zum Kurskalender. Ich stehe aber auch für Einzelgespräche mit Hausgästen zur Verfügung, sehe mich als „Hausgeistlichen“ für seelsorgliche Anliegen. Manchmal kommen auch Gruppen zu uns ins Haus, die einen Gottesdienst wünschen, und das können – wie demnächst – neben Pfarrgemeinderäten sogar einmal Mitglieder einer Tanzgruppe sein.

Sie sind aber zudem auch in der Pfarrseelsorge tätig; worauf kommt es dabei heute im Besonderen an?

Pichler: Ich feiere an Sonntagen auch im Pfarrverband Behamberg-Haidershofen-Vestenthal einen Gottesdienst mit der dortigen Gemeinde, bin aber nicht direkt in der Pfarrseelsorge tätig. Meiner Meinung nach wäre es wichtig, im Rahmen der Pfarrseelsorge Begegnungen und Beziehungen aufzubauen, Zeit für die Menschen und ihre Sorgen zu haben. Leiter von Pfarrverbänden hingegen müssen ja heute beinahe Manager sein, sie sind mit Struktur- und Leitungsfragen beschäftigt. Nur im Gespräch aber findet man wirklich zu den Pfarrangehörigen. Die Kirche als Institution wird ja heute oft auch bewusst gemieden, wenn man aber auf die Menschen zugeht – vielleicht sogar in Zivil –, miteinander spricht, zuhört und wertschätzend antwortet, dann wächst das gegenseitige Vertrauen, und das ist besonders wichtig und Voraussetzung für jede Art von Seelsorge.

Wie sehen Sie die Entwicklungen der Kirche im Allgemeinen?

Pichler: Wichtig scheint mir zu sein, Kirche synodal, nicht hierarchisch zu denken; sie kann nur im Miteinander, eben auch in Zusammenarbeit mit Laien aufblühen! Aber ich bin diesbezüglich eher pessimistisch: Möglicherweise geht die Entwicklung – auch der Kirchenbesuch – noch weiter zurück und es bleibt letztlich dann nur eine kleine Gemeinschaft übrig. Kirche ist ja heute für viele nur noch Schmuck und von Tradition bestimmtes Beiwerk. Umso wichtiger wäre es für uns alle, uns im Miteinander gemeinsam auf den Weg zu machen. So hat es auch vor 60 Jahren das Konzil gemeint oder die Diözesansynode 1972. Auch der Papst denkt das so im „synodalen Prozess“. Sie arbeiten auch in einem Einführungskurs für Priester der Weltkirche mit.

Pichler: Einmal monatlich sind wir – ein Dreierteam – für zwei Tage für Priester vor allem aus Nigeria und Indien da und wollen ihnen das Priesterbild und die Kirche in Österreich sowie in unserer Diözese näherbringen. Hierzu treffen wir uns in St. Pölten oder auch in verschiedenen Bildungshäusern der Diözese.

Aus aktuellem Anlass: Wasbedeutet Ihnen persönlichAdvent?

Pichler: Ich halte nicht viel von Adventromantik, ich sehe den Advent nicht einmal so sehr als Vorbereitung auf das Geburtsfest Jesu, sondern vielmehr darüber hinaus als Warten auf die Wiederkunft Christi, und in diesem Warten auf die Vollendung kommen wir letztendlich auch dem Judentum und Islam recht nahe. Viele Adventlieder besingen bei genauer Betrachtung eben das auch sehr genau. Ich lese in dieser Zeit gerne spirituelle Adventkalender, die Bibelstellen erklären; es gibt so viele gute spirituelle Begleiter durch diese Zeit, die möchte ich zur innerlichen Vorbereitung einfach allen weiterempfehlen für den persönlichen Gang durch die Zeit des Advents.

