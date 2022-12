Vortrag von Bio-Bergbauer Hannes Royer: „Haben es in der Hand“

„Wir selbst können über unser eigenes Leben bestimmen, nicht die Konzerne. Mit unserem Einkauf und dem Konsum regionaler Lebensmittel haben wir alles selbst in der Hand“, erklärte der Schladminger Bio-Bauer Hannes Royer am 14. Dezember in einem leidenschaftlichen Vortrag in der Volksschule, zu dem der Umwelt- und Energieausschuss der Gemeinde eingeladen hatte. Royer will nicht überzeichnen, sondern aufzeigen, was es alles rund um das Essen in der Produktionskette zu bedenken gilt – von der Geburt der Tiere über die Haltung und Schlachtung bis hin zur Verarbeitung, vom Samenkorn über die Düngung und Ernte bis zur Vermarktung durch den Händler.

„Aufklärungsarbeit ist uns am wichtigsten, schon in den Schulen, deswegen haben wir auf unserer Website auch nur wirklich aktuelle und wissenschaftlich fundierte Informationen“, betont Royer, der auch konkrete Handlungsempfehlungen gibt und meint: „Regionalität – und damit meine ich ganz Österreich –, Saisonalität und Tierwohl zählen zum Wertekompass für jeden Einkauf; Bioprodukte werten die Qualität des Lebensmittels noch zusätzlich auf!“

Dass die Herkunftsbezeichnung in der Gastronomie noch nicht gesetzlich verankert ist, sieht der erfolgreiche Unternehmer und Obmann des Vereins „Land schafft Leben“ als Wermutstropfen. Wenn auch der österreichische Bauer aufgrund der kleinstrukturierten Landwirtschaft nicht am billigsten produzieren könne, sei er im Vergleich aber sehr wohl imstande, das gesündeste und wertvollste „Mittel zum Leben“ herzustellen. Und was Versorgungssicherheit in Krisenzeiten bedeute, habe die Corona-Pandemie deutlich aufgezeigt. Royer betreibt selbst einen Bauernladen mit Produkten aus der gesamten Steiermark und bewirtschaftet einen seit 800 Jahren bestehenden Bauernhof aus vollster Überzeugung, ist ihm doch auch besonders an der Landschaftspflege gelegen. Sein großes Ziel ist es, ein neues Verständnis für Zusammenhänge in der Lebensmittelproduktion zu schaffen.

Michael Kimmeswenger blickte in seinem Kurzbericht auf ein Jahr „Marktladen Seitenstetten“ zurück, Bezirksbauernbundobmann Anton Kasser verdeutlichte die Bedeutung des Aufbaus von Energiegemeinschaften.

