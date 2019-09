"Zwickl statt Kickl": Protest-Demo gegen FPÖ-Kandidat .

Überparteiliches Bündnis kündigt Demonstration gegen Rechtsextremismus an. Anlass ist der Stopp, den FPÖ-Kandidat Herbert Kickl an, am Samstag, 21. 9., im Zuge seiner Wahlkampftour per Fahrrad in Seitenstetten einlegen wird.