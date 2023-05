Seniorenausflug Senioren besichtigten das renovierte Parlament

Lesezeit: 2 Min

Die Aschbacher Seniorinnen und Senioren mit Nationalrat Andreas Hanger vor dem renovierten Parlament. Foto: Seniorenbund Aschbach

58 Aschbacher Seniorinnen und Senioren haben an der sehr interessanten Führung im Parlament in Wien mit Nationalrat Andreas Hanger teilgenommen. Das neu renovierte Parlament ist sehr sehenswert. Danach standen noch ein Besuch am Naschmarkt und die Wiener Gärten in Hirschstetten auf dem Programm.