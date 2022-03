Seppelbauer als "Edelbrenner des Jahres" ausgezeichnet

Werbung

"Unsere Produkte schlugen voll ein und bescherten uns den größten Titel, den man als Edelbrenner erreichen kann, den Gesamtsieg - Brenner des Jahres 2022 in GOLD. Das ist eine wunderbare Bestätigung unserer Arbeit", freut sich Jürgen Datzberger.

Folgende Titel hat der Betrieb bei der Destillata auch noch errungen:

Nationensieger Österreich

Whisky des Jahres - Single Malt Heavily Peated

Edelbrand des Jahres der Birnenkategorie mit Birnen Edelcuvee

Edelbrand des Jahres der Obstweinkategorie mit Apfelmostbrand

Datzberger gehörte ja auch schon bei der Ab Hof Messe in Wieselburg zu den großen Abräumern - mit insgesamt 16 Goldmedaillen, davon eine Goldene Birne und ein Goldenes Stamperl.

"Alle Produkte sind natürlich auch am Tag des Mostes mit Frühschoppen auf unserem Hof in Pittersberg am 24. April zu verkosten und zu erwerben", kündigt Datzberger an.



