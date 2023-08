Auf den Spuren Carl Zellers

Seit mehr als 60 Jahren werden im Rahmen der Serenadenkonzerte, der ältesten durchgehend existierenden Konzertreihe des Bundeslandes, Komponisten gewürdigt, die Niederösterreich künstlerisch mitgeprägt und musikalisch bereichert haben. Konzertiert wird bis 29. Oktober an insgesamt zehn Schauplätzen mit besonderem Bezug zu berühmten Musikerpersönlichkeiten wie Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert und Co.

Dem Komponisten Carl Zeller – bekannt für seine wunderschönen Melodien aus den Operetten „Der Vogelhändler“, „Der Kellermeister“ etc. – wird die Auftaktveranstaltung der NÖ Serenadenkonzerte 2023, am Freitag, 1. September, um 19.30 Uhr im Schloss St. Peter/Au gewidmet.

„Carl Zeller hat überall Spuren hinterlassen“

„Carl Zeller, der 1842 in St. Peter/Au geboren ist, hat hier viele Spuren hinterlassen. Überall in unserer Gemeinde begegnet man Straßen und Sehenswürdigkeiten, die an den berühmten Komponisten erinnern. Deshalb freuen wir uns sehr, dass das Schloss St. Peter/Au heuer nach der äußerst erfolgreichen Premiere im Vorjahr zum zweiten Mal Gastgeber der Carl Zeller Serenade sein darf und wir äußerst namhafte Künstlerinnen und Künstler auf unserer Bühne begrüßen dürfen“, freut sich Schlossmanagerin Sabine Hummer über die Fortsetzung der Kooperation des Kulturreferats der Marktgemeinde mit den Serenadenkonzerten.

Neben der Star-Sopranistin Daniela Fally und dem gefragten Opern- und Liedsänger Peter Edelmann dürfen sich die Besucher auf Studierende der Gesangsklassen der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien freuen. Am Klavier begleitet werden die Künstler von der Pianistin Fiona Pollak. Am Programm stehen bekannte und weniger bekannte Lieder und Arien aus der Feder Carl Zellers sowie einiger Zeitgenossen.