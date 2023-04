Selbstbedienungsshop für Landesklinikum Amstetten

So werden sich der Shop und die Bistro Lounge, Patienten, Besuchern und dem Personal im Landesklinikum nach ihrer Fertigstellung präsentieren. Foto: Project Thor Design GmbH

Lebensmittel von Produzenten aus der Region wird es im Selbstbedienungs-Laden ebenso geben wie frische Mehlspeisen und frisches Brot und Gebäck der Bäckerei Danecker. „Drüber hinaus dehnen wir unser Angebot auch auf Produkte aus, für die die Patientinnen und Patienten Bedarf haben. Das geht vom Haarspray bis hin zu Zeitungen, die man im Shop auch bekommen wird“, sagt Günter Fischer von In the Box. Die Firma Hinterberger stellt Automaten mit Café, Getränken und Süßigkeiten auf. „Somit kann man sich hier an sieben Tagen 24 Stunden lang mit Lebensmitteln und Getränken versorgen“, sagt Roman Hinterberger.

Das offene und einladende Design mit Holzelementen, das von der Firma Project Thor Design GmbH aus Amstetten stammt, wird den Eingangsbereich des Klinikums optisch aufwerten. In der gefälligen Bistro Lounge können sich Patienten und Besucher, aber natürlich auch Beschäftigte des Klinikums in Pausen gemütlich zusammensetzen. „Es ist unser Ziel, dass die Leute für eine Weile vergessen, dass sie im Krankenhaus sind, wenn sie in den Laden oder ins Bistro gehen“, sagt Fischer. Die Verrechnung der gekauften Produkte ist einfach. Einscannen und mit Karte bezahlen. „Wir werden auf einem Bildschirm auch einen Film laufen lassen, auf dem man sieht, wie es funktioniert. Vormittags wird zudem eine Mitarbeiterin vor Ort sein, um vor allem auch ältere Patientinnen und Patienten zu unterstützen. Die Innenausstattung von Shop und Lounge wurde von den Mietern finanziert.

Der Verwaltungsdirektor des Landesklinikums, Gernot Artmüller, freut sich, dass es gelungen ist, Partner für dieses Projekt zu finden. „Denn ein Shop und eine Möglichkeit für die Patientinnen und Patienten, sich mit ihren Besuchern auch außerhalb des Zimmers zusammenzusetzen, ist für ein Klinikum natürlich sehr wichtig.“

Noch laufen die letzten Arbeiten. Aber am 11. April wird der neue Shop inklusive Kaffee-Eck um 10 Uhr offiziell eröffnet.

