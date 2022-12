Trefflingtal: Radwegenetz wird verbessert

Werbung

Mit der Fertigstellung des Bauteils 4 des Radwegs im Trefflingtal ist ein wichtiger Schritt für eine sichere Radverbindung zwischen Seitenstetten und Waidhofen an der Ybbs gemacht worden. Die in diesem Bereich kurvenreiche L 88 mit einer Frequenz von rund 2.500 Fahrzeugen war bislang ein Risikofaktor. Mit dem rund sechs Kilometer langen Radweg von Straßenkilometer 19,6 bis zur Kreuzung Michaelerstraße bei Straßenkilometer 13,63 können Radler und Radlerinnen nun gefahrlos das Seitenstettner Ortszentrum erreichen. Zur Verwirklichung des Bauteils 4 des Radwegs mussten eine Brücke und sechs Steinschlichtungen errichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 735.000 Euro, das Land schießt 210.000 Euro zu. Der Bau des Radweges wurde unter Mithilfe der Straßenmeisterei St. Peter abgewickelt.

Die Gemeinde plant für kommendes Jahr die Errichtung eines weiteren wichtigen Radweges. Dieser soll Seiten-stetten mit dem Bahnhof und den Nachbargemeinden St. Peter/Au und Wolfsbach verbinden. Er wird vom Kreisverkehr an der B 122 nördlich von Seitenstetten auf einer Länge von 860 Metern bis zur Flugplatzstraße im Bereich der Firma Lisec führen und Radlerinnen und Radler über die Flugplatzstraße eine sichere Anbindung an den Bahnhof und andererseits den mehreren hundert Bediensteten der Firma Lisec einen sicheren Weg in die Arbeit garantieren.

Darüber hinaus wird der Radweg Seitenstetten an den Westbahnbegleitweg anbinden, über den auf beinahe direktem Weg Aschbach-Markt, Mauer-Öhling und auch Amstetten erreicht werden können.

Für die geschätzten Gesamtbaukosten des Radweges von 390.000 Euro hat die Gemeinde um eine Förderung des Landes angesucht, und diese wurde auch schon zugesagt. Baubeginn soll je nach Witterung Mitte Jänner, Anfang Februar sein.

