Sieben Infizierte in der Bezirkshauptstadt .

In Amstetten wird schon länger gemunkelt, dass es ebenfalls Infizierte, auf jeden Fall aber Personen in Quarantäne gibt. Nun hat sich die Stadtregierung entschlossen "im Sinne einer transparenten Kommunikation" mit Zahlen an die Öffentlichkeit zu gehen. Derzeit sind in der Bezirkshauptstadt (Stand Sonntagabend) sieben Personen infiziert.