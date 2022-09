Und wenn ich nicht hier bin, bin ich auf´m Deck

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Jurymitglied Philipp Schnabel bewertet mit Marco Griessler und Niklas Bruckner die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Foto: Margit Brückner

Am Freitag, am „warm-up- day“, organisierten Philipp Schnabel und Marvin Enzinger Workshops für werdende Skateprofis. „Wir hatten heuer sehr viele Anmeldungen für den Skateboardkurs. Wir bemerken die Begeisterung bei den jungen Skateboarden und es melden sich auch immer mehr Mädels bei den Kursen an“, erwähnt Philipp Schnabel.

Madeleine Ennsmann aus Kematen zeigt ihr erlerntes Können. Foto: Margit Brückner

Dazu zeigt Madeleine Ennsmann aus Kematen gleich mit einem Drop-in von der Quarter-Pipe was sie an einem Tag gelernt hat. „Ich bin total motiviert und möchte auf jeden Fall dran bleiben und weiter Skateboarden“, erzählt Madeleine. Viele Nachwuchsfahrer haben auch am Contest, der am Samstag stattgefunden hat, teilgenommen.

Als zusätzliches Programm wurde heuer neu der Mini-Ramp-Jam organisiert. Die Teilnehmer konnten hier ihre besten Tricks in der Mini-Ramp zeigen. Dieses Jahr waren auch wieder hochkarätige Skateprofis am Start, wie Santino Exenberger, der heuer schon am ESC (European Skateboard Championships) Basel teilgenommen hat, wo sich Skateboarder und Skateboarderinnen aus ganz Europa messen.

Die knapp 30 Skateboarder und Skateboarderinnen wurden von der Jury, bestehend aus Niklas Bruckner, Marco Griessler, Philipp Schnabel und Moderator Stefan Ebner begutachtet und die besten Runs und Tricks bewertet. Zu später Stunde war die Preisverleihung mit bis zu 800 Euro Preisgeld. DJ RawMan und Michael Steinlesberger untermalten die unbeschwerte Veranstaltung mit klassischen Rap und Hip-Hop Sounds.

„Ich bin begeistert von so viel jugendlichem Engagement. Diese eher lokale Skate-Veranstaltung hat sich auf ein nationales Niveau gesteigert“, betont Jugendzentrum-Leiterin Claudia Bruckner.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.