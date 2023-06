Rides mit überwältigenden Tricks und Slides

Die lokalen Talente, aber auch Skaterinnen und Skater aus ganz Österreich zeigten ihr Können am Board und kämpften um insgesamt 2.800 Euro Preisgeld und tolle Sachpreise. Auch heuer waren wieder hochkarätige Skateprofis am Start, wie Santino Exenberger aus Tirol und Marvin Enzinger aus Amstetten. Aber auch Mädels waren am Start, darunter Simone Kirchebner, als zweitplatzierte Vera Pulker aus Melk, Adriana Kubicek und Ruby Zöhrer.

Warm-up Day am 16. Juni

Am Warm-up Day konnten Kinder und Jugendliche mit Marvin Enzinger und Flo Heindl vom Skateboardklub Amstetten einen Skateboardkurs ablegen. Xaver Maderthaner, Maximilian Pfeiffer, Fabian Zitzmann, Luis Berthold und Johannes und Mathias Schneider lernten dabei einige neue Tricks. „Man merkt ihre hohe Motivation. Bei den Anfängerkursen versuchen wir spielerisch, dass sie ein Gefühl für das Skateboarden bekommen, das heißt am Skateboard erst mal fahren zu lernen und Kurven zu machen. Erst später lernen sie einen Skateboard-Trick souverän zu stehen“, erwähnt Marvin. „Wir bringen gerne etwas bei und Kinder und Jugendliche können jederzeit zu uns kommen, um das Skateboarden zu lernen.“ Im Sommer sind zusätzliche Kurse geplant. Anfragen dazu können auf Facebook unter „Skateboard Klub Amstetten“ gemacht werden. Zusätzlich gab es am Warm-up Day einen Grip Tape Workshop mit Philipp „Phüz“ von Blue Tomato, einen Fingerboardpark, Kinderschminken, alkoholfreie Cocktails, den Aussteller des Skateboardschmucks Brettl.Idee, der auch die Medaillen für die Sieger kreierte. Beim Verein Jugend und Lebenswelt Streetwork Amstetten konnten sich Jugendliche bei Jürgen Aigenbauer und Agnes Gschwandegger über deren breitgefächerte Arbeit und ihre verschiedenen Projekte informieren. Am 22. August wird vom Verein im Edla-Park ein Climbing day mit Klettergriffen auf den Bäumen für Jugendliche organisiert. Auch das Jugendcoaching FAB mit Kurt Königsberger und Katharina Grubhofer waren vor Ort.

Skatecontest am 17. Juni

Vollbild Mehr aus Amstetten Zukunftswerkstatt Gedankenaustausch über Mobilitätslösungen im Wirtschaftsraum Amstetten Skatecontest Rides mit überwältigenden Tricks und Slides Zur Sensibilisierung Amstetten: Im Rollstuhl die Stadt erkunden und Hindernisse erkennen Mehr Top-Stories Aus 2. Stock gestü... 16-Jähriger nach Sturz in St. Pöltner Möbelhaus im Spital verstorben Petzenkirchen Höchste SPÖ-Auszeichnung für längstdienende Ortschefin Österreichs St. Pölten/Wien Geplanter Pride-Anschlag: Duo leugnet ernsthafte Absichten FB 1 /69 Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Anzeige Skatecontest Rides mit überwältigenden Tricks und Slides . Am Freitag und Samstag haben das Jugendzentrum A-Toll gemeinsam mit der Stadtgemeinde Amstetten und den Hauptsponsoren Sparkasse Amstetten und Blue Tomato den jährlichen Skatecontest organisiert.

Der zweite Tag startete um 11 Uhr mit einem „Grip Tape Art“-Workshop. Die Skateboarder und Skateboarderinnen wurden von der Jury, bestehend aus Marco Griessler, Chris Stressler, Elias Dürauer und Moderator Stefan Ebner begutachteten und bewerteten die besten Runs und Tricks. Um 13 Uhr begann der Contest inkl. best run, best trick - three out of five, wo die drei besten Tricks gezählt wurden - und endete mit dem Mini-Ramp-Jam, bei dem sich die diesmal ausschließlich männlichen Rider ein heißes Battle lieferten. Elisabeth Asanger, Stadträtin für Freizeit, Jugend und Generationen, Martina Sitz von der Sparkasse Amstetten und Jugendzentrum-Leiterin Claudia Bruckner überreichten die Medaillen und die Preise den Gewinnern und Gewinnerinnen. „Für die ganze Stadt Amstetten und für die lokale Skateszene wurde auch dieses mal wieder eine richtig tolle Veranstaltung organisiert“, betonte Asanger. Leckereien aus dem Food Truck, diverse Aussteller und Hip-Hop Beats rundeten den Veranstaltungstag ab. Weitere Termine gibt es unter skateboardingaustria.at. Und übrigens: Am 21. Juni wird überall auf der Welt der „Go Skateboarding day“ gefeiert.