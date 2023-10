81-Jährige um 110.000 Euro betrogen

Es war der altbekannte Trick, der leider immer wieder funktioniert. Am 6. Oktober gegen 14.30 Uhr rief der angebliche Rechtsanwalt bei der 81-Jährigen an und erzählte ihr, dass ihre Tochter einen Unfall gehabt habe. Dabei sei ein Mann gestorben. Wenn sie nicht 50.000 Euro in bar zahle, dann werde die Tochter verhaftet. Dies wurde der Frau auch von der angeblichen Polizistin bestätigt. Sie nahm die Lügengeschichte für bare Münze und händigte um 15 Uhr vor ihrem Wohnhaus einem Boten den geforderten Betrag aus.

Damit nicht genug, wurde die Frau kurz darauf erneut von dem falschen Rechtsanwalt angerufen. Er forderte weitere 60.000 Euro und drohte erneut mit der Inhaftierung der Tochter. Daraufhin eilte das Opfer zur Bank und hob das Geld ab. Die Übergabe erfolgte gegen 16 Uhr am Parkplatz eines Supermarktes – diesmal an eine Frau.

Rund eine halbe Stunde später stellte die 81-Jährige fest, dass ihre Tochter gar keinen Unfall gehabt hatte und erstattete Anzeige bei der Polizei. Dass sie die 110.000 Euro zurückbekommt, ist leider sehr unwahrscheinlich.

Die Polizei warnt einmal mehr vor derartigen Anrufen. Auf jeden Fall sollte man versuchen, selbst Kontakt mit der Tochter oder dem Sohn aufzunehmen und keinesfalls Bargeld an Unbekannte übergeben.