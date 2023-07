Burg Clam: Konzerte vom Feinsten

Das diesjährige Programm ist von mehreren Highlights gespickt. Ausverkauft hieß es beim zweiten Konzert, als die Metal-Rockband „Volbeat“ so richtig einheizte und auch der Auftritt des US-amerikanischen Singer-Songwriters Jack Johnson sorgte bei den knapp 6.000 Fans für pure Begeisterung. Von der ersten Minute an zog der lässige Star mit seiner perfekt eingespielten Band die Fans in seinen Bann. Der ehemalige Surfer machte Musik, die der Freiheitsliebe reinster Ausdruck ist, Musik als Triumph des Unbeschwerten, ohne auf Tiefgang zu vergessen. Er strahlte Optimismus aus und seine Fangemeinde ging beglückt nach Hause.

Auch die in die Jahre gekommenen „Hollywood Vampires“ sorgten für gute Stimmung, wie es ein eifriger Konzertbesucher (Rudolf Bräu aus St. Peter) auf den Punkt bringt. Gut dreißig Mal war er schon auf der Clam. Besonders freut er sich auf Clam Rock am Freitagnachmittag, wenn es gilt, Bands wie „The Wailers“, „Birth Control“, „Manfred Mann´s Earth Band“ oder den gebürtigen Schotten Ian Anderson mit seinem Lebensprojekt „Jethro Tull“ noch einmal zu erleben. Am Samstag gastieren die Pop-Rock Ikonen „OneRepublic“ auf Clam.

Weitere hochkarätige Auftritte stehen dann in den letzten Julitagen auf dem Programm: am 28.7. Hubert von Goisern, 29.07. Bilderbuch, 30.7. Simply Red.