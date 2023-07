Bezirk Amstetten: Von Maverick bis zur Pension Schöller

Das Ernsthofner Sommerkino geht am Freitag, 7. Juli, in die nächste Runde. Gezeigt wird Top Gun: Maverick, die Fortsetzung des Klassikers aus den 1980er-Jahren. Veranstaltungsort ist der Ortsplatz Ernsthofen (bei Schlechtwetter in der Veranstaltungshalle). Einlass ist ab 20 Uhr. Der Film beginnt um ca. 21 Uhr. Der Eintritt beträgt sieben Euro inklusive eines kleinen Snacks. Für das leibliche Wohl wird unter anderem mit frischem Popcorn gesorgt.

In den beschirmten Arkadenhof des Schlosses St. Peter/Au zieht von 10. bis 14. August ab 19 Uhr „Kino am Schloss“ ein. Gestartet wird am Donnerstag mit „Der Super Mario Bros. Film“. Am Freitag steht das Revival der Kultkomödie „Manta Manta Zwoter Teil“ auf dem Programm. Weiter geht es am Samstag mit dem österreichischen Film „Sterne unter der Stadt“. Am Sonntag wird die Komödie „Meine schrecklich verwöhnte Familie“ und zum Abschluss „Griechenland“ gezeigt. Infos und Tickets sind unter www.stpeterau.at, am Gemeindeamt und bei Adeg Kaubeck in St. Peter/Au erhältlich.

Für alle Klassikfans gibt es am 1. September die Fortsetzung der NÖ Serenadenkonzerte im Schloss St. Peter/Au. „Nach dem Erfolg im Vorjahr freuen wir uns sehr, dass wir auch heuer Teil dieser hochkarätigen Konzertreihe sein dürfen“, sagt Schlossmanagerin Sabine Hummer. Neben der Star-Sopranistin Daniela Fally und dem gefragten Opern- und Liedsänger Peter Edelmann dürfen sich die Besucher auf Gesangsklassen der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien freuen. Am Klavier begleitet werden die Künstler von der Pianistin Fiona Pollak. Infos zum Kartenverkauf unter www.stpeterau.at.

Waidhofen/Ybbs In Waidhofen feiern am Freitag, 7. Juli (bis Samstag, 29. Juli), die Schlosshofspiele der Waidhofner Volksbühne mit dem Stück „Pension Schöller“ Premiere. Die aktuelle Spielsaison bringt auch ein großes Jubiläum mit sich, denn die Volksbühne feiert 70 Jahre Schlosshofspiele. „Es wird ein lustiger, amüsanter und unterhaltsamer Theaterabend für die ganze Familie“, meint der Obmann der Volksbühne, Alexander Riess.

WAIDHOFEN Das Ensemble der Volksbühne präsentiert heuer bei den Schlosshofspielen die "Pension Schöller" von Jacoby&Laufs. Premiere ist am Freitag, 7. Juli, 20 Uhr. Ladies Night: Dienstag, 11. Juli, 20 Uhr. Weitere Termine: 12.7., 14.7., 15.7., 18.7., 19.7., 21.7., 22.7., 25.7., 26.7., 28.7., und 29.7., Regie und Bearbeitung: Uschi Nocchieri. Karten: tickets@wy-volksbuehne.at sowie unter: 0676/3606522. Foto: Volksbühne

Tickets sind erhältich unter: oeticket.at, beim Bürgerservice des Magistrats Waidhofen, tickets@wy-volksbuehne.at oder 0676 3606522.