Kinoabend unter freiem Himmel in St. Georgen

Zahlreiche Besucher aus allen Altersklassen folgten der Einladung. Am Nachmittag startete das Kinderprogramm im Georgsaal mit dem Familienfilm „Belle und Sebastian – ein Sommer voller Abenteuer“ – ein französischer Abenteuerfilm, bei dem sich ein Stadtjunge während der Ferien in den Alpen mit einer Berghündin anfreundet und versucht, sie vor ihrem Besitzer zu beschützen.

Die jungen Besucherinnen und Besucher wurden gleich am Eingang von den Sozialgemeinderäten mit einer Portion Salzstangerl begrüßt, welche vom Spar-Markt Petra Hahn zur Verfügung gestellt wurden. Im Anschluss an den Film überraschte Bürgermeister Christoph Haselsteiner die Kinder mit einer kleinen Abkühlung.

Am Abend verlegte man die Veranstaltung dann nach draußen in den Pfarrgarten. Unter freiem Sternenhimmel wurde dort der Film „Griechenland“ mit Thomas Stipsits vorgeführt. Die Gäste machten es sich mit mitgebrachten Decken, Liegestühlen und Campingsesseln in der Wiese des Pfarrgartens gemütlich und wurden, wie im Kino üblich, mit Popcorn und anderen Snacks versorgt.

Ein besonderes Highlight war die mobile Cocktailbar, bei der die Besucher aus einer Vielzahl an erfrischenden Getränken auswählen und den Abend entspannt ausklingen lassen konnten.