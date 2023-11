Auditions für „We Will Rock You“ abgeschlossen, Ticketverkauf startet

Riesengroß ist die Freude von Produzent Christoph Heigl: Etwas mehr als dreihundert Musical-Darstellerinnen und -Darsteller haben sich für die Auditions von „We Will Rock You“, das Blockbuster-Musical von Queen, beworben. Eine Rekordbeteiligung. Zum Casting in Wien wurden schlussendlich zweihundert Bewerberinnen und Bewerber eingeladen. Zu vergeben gab es 16 Positionen, davon 7 Rollen und 9 im Ensemble. „Wir haben sehr, sehr gute Leute für die zu vergebenden Rollen und Aufgaben gefunden“, betont Heigl weiter. Es seien auch Darstellerinnen und Darsteller darunter, die man in Amstetten schon von früheren Aufführungen kenne. „Namen können wir noch nicht bekannt geben, weil die Verträge noch nicht unterzeichnet sind“, sagt der AVB-Geschäftsführer.

19 Mal geht das Musical über die Bühne und am Mittwoch 8. November, startet der Vorverkauf. „We Will Rock You“ ist ein besonderer Publikumsmagnet. „Wer bestimmte Plätze zu einem ausgewählten Zeitpunkt haben möchte, dem rate ich, früh zu buchen“, rät Heigl. Er selbst freut sich sehr auf die neue Produktion, mit der man natürlich Rockliebhaber bedienen, aber auch neue Zielgruppen ansprechen will. „Ich bin noch immer so glücklich, die Rechte für dieses Musical bekommen zu haben. Jeden Tag bin ich selbst aufs Neue wieder überwältigt, wenn ich darauf angesprochen werde, wie mir das gelungen ist.“

Alex Balga wird Geschichte des Jukebox-Musicals mit viel Temperament und einer Brise Witz inszenieren und die großen Hits von Queen, die das Musical zu einem einzigartigen Erlebnis machen, ins Zentrum rücken.

Auch Bürgermeister Christian Haberhauer freut sich schon auf den Sommer: „Ich freue mich sehr, dass wir in Amstetten Heimat für das Musical ,We Will Rock You' sein dürfen. Der Erfolg, dieses Musical nach Amstetten geholt zu haben, belegt einmal mehr, welche Wertschätzung unserem Produzenten entgegengebracht wird. Der Musicalstandort Amstetten kann damit weiterhin auch überregional positioniert werden“.