Die Gesunde Gemeinde Amstetten startet sportlich in den Sommer

Insgesamt stehen sechs verschiedene Sportarten am Programm. Die Kurse werden an unterschiedlichen Orten stattfinden und das auch im Grünen.

„Das sportliche Angebot der Gesunden Gemeinde wächst von Jahr zu Jahr. Diesen Sommer haben wir von Yoga am Teich bis zu Functional Flow wieder ein breites Angebot. Von Entspannung, Gesundheitsbewusstsein bis hin zum schweißtreibenden Workout ist für jeden das passende Angebot dabei.“, freut sich Arbeitskreisleitung Claudia Weinbrenner.

Qigong Jeden Mittwoch in Amstetten (Donererwirt) Termin gegen Voranmeldung 03.05 bis 27.09

Functional Flow Jeden Freitag im Edlapark ab 18.00 Uhr 02.06 bis 18.08.2023

Rückenfit Jeden Donnerstag im Edlapark ab 17.30 Uhr, ab 15.06. bis 31.08.2023

Be balanced Am 08.07.2023 von 09.00 – 16.00 Uhr Schulpark in Mauer

Yoga am Teich Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr in Ulmerfeld, ab 12.07. bis 30.08.2023

Frei atmen Jeden Donnerstag am Ybbsbegleitweg ab 18.30 Uhr, ab 20.07 bis 17.08.2023

Detailliert finden Sie das Angebot auf Social Media bzw. auch auf der Homepage der Stadtgemeinde Amstetten. www.amstettten.at/freizeit/gesundegemeinde