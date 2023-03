Neuer Modern-Mundart-Pop-Song „Eigene Art“ von Marten

NÖN: Wie ist es dir seit Veröffentlichung deiner Single „Der letzte Tanz“ ergangen und wie ist die Single bei den Fans angekommen?

Martin Furtlehner: Seither hat sich viel getan. Ich habe mittlerweile bereits zwei weitere Singles veröffentlicht und mich noch intensiver mit Musik beschäftigt als zuvor. Es ist alles sehr aufregend und teilweise auch anstrengend, aber ich genieße die Zeit sehr. Nach Starmania waren alle, die mich und meine Performances verfolgt haben, sehr gespannt, wie es bei mir musikalisch weitergehen würde. Es hat vermutlich auch einige sehr überrascht, dass ich mit Dialekt-Pop, oder „modern Mundart“, wie ich es gerne nenne, unter dem Künstlernamen Marten weitergemacht habe. Aber insgesamt kam der Song sehr gut an und wurde auch viel in allen möglichen Radios in ganz Österreich gespielt.

Hast du deine geplante Promo-Tour als Solo-Künstler schon gestartet?

Martin: Ich war seither wieder sehr viel auf den verschiedensten Bühnen unterwegs. Unter anderem auch als Solo-Künstler, aber auch gemeinsam mit ein paar anderen Starmaniacs. Auch jetzt im Jahr 2023 stehen ein paar Auftritte an, zurzeit liegt der Hauptfokus aber beim Songschreiben und Musikveröffentlichen. Die Konzerte, welche im Zuge der Promo-Tour stattgefunden haben, waren allesamt noch im Jahr 2022. Wir sind in Peuerbach, Salzburg, Wien, St. Pölten und Graz als Gruppe aufgetreten und ich habe noch ein paar kleine Auftritte als Solo-Act gehabt.

Welches Thema behandelt dein neuer Song „Eigene Art“?

Martin: Ich wollte mit dem Song aufzeigen, dass es in der Realität beim Ende einer Beziehung nicht immer einen Bösewicht geben muss. Ein Kontrast zu den ganzen Songs, in denen es darum geht, dass man entweder verletzt hat oder verletzt wurde. Und gleichzeitig geht es darum, dass man oft erst später draufkommt, dass man schon länger ein Märchen lebt, bevor man sich dann endlich der Wahrheit stellt, dass die Gefühle für einen anderen Menschen schon länger verloren sind.

Was hat dich zu diesem Song inspiriert?

Martin: Wie fast immer bei meinen Songs ist auch dieser Song inspiriert von einer Phase, welche ich wirklich durchlebt habe. Ich habe mich mit einer Jugendliebe auseinandergesetzt, welche die Veränderung des Lebens nicht überstanden hat.

Warum wolltest du den Song in Mundart präsentieren und möchtest du auch in Zukunft in Mundart singen?

Martin: Ich habe mich generell dafür entschieden Mundart zu machen, weil es meine Muttersprache ist. Ich habe das Gefühl, ich kann mich so am authentischsten ausdrücken. Ich versuche, modernen Dialekt Pop zu machen und habe auch vor, in Zukunft in „modern Mundart“ zu singen. Es ist für mich einfach spannend, weil es was anderes ist und man noch sehr viele Möglichkeiten hat, auf eine neue Art Botschaften zu vermitteln.

Wie geht's dir mit deinem Medizinstudium?

Martin: Ich lasse mir ein bisschen mehr Zeit, um nebenbei auch noch Musik machen zu können, aber es läuft alles planmäßig. Zurzeit schreibe ich meine Diplomarbeit und ich habe vor, das Studium in den nächsten zwei bis drei Jahren abzuschließen.

Wie verläuft dein Leben außerhalb des Studios? Hast du Zeit für deine anderen Hobbys?

Martin: Tatsächlich ist die Freizeit neben Musik und Studium in den letzten Monaten etwas zu kurz gekommen. Mir geht es da nicht anders als jedem Musiker. Ich brenne so sehr für die Sache, dass ich manchmal auf alles andere vergesse. Aber da ich es so gerne mache und Musik für mich ja auch ein Hobby und eine Leidenschaft ist, fühlt es sich nicht so an, als würde ich zu viel arbeiten.

Hast du schon einen Termin für deinen nächsten Auftritt geplant?

Martin: Am 22. April darf ich bei einem Benefizkonzert für die gute Sache singen. Außerdem werde ich meinen Kollegen Stefan Eigner bei seinem Konzert im Mai, im Böhmischen Prater in Wien, unterstützen. Mehr Konzerte mit meinem Solo-Projekt wird es wahrscheinlich gegen Ende des Jahres oder im Frühjahr 2024 geben.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.