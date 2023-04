Kulturelle Draht-Wanderung

Welchen Zugang hast du zu den Techniken, die du für deine Kunstwerke verwendest?

Sonja Raab: Die Klosterarbeit gilt als historisches Kunsthandwerk. Sie ist im Barock entstanden und zählt heute zum immateriellen Kulturerbe. Sehr schöne Werke sind auch in der Basilika am Sonntagberg zu bewundern. Ich selbst sehe mich als Draht-Nerd (lacht). Ich arbeite exzessiv in jeder freien Minute. Schon mein ganzes Leben bin ich angezogen von Spiritualität. Der pompöse Schmuck für Hochzeiten oder für Verstorbene ist für mich eine Form, wie wir uns mit der menschlichen Vergänglichkeit auseinandersetzen. Es ist die Würdigung der geliebten Unschuld.

Wie interpretierst du deine Arbeit?

Raab: Für mich gehören das Morbide und das Heilige auf dieser Welt irgendwie zusammen, dazwischen liegt ein schmaler Grat. Ohne Tod gibt’s keine Hoch-Zeit im Leben. Der Tod geht das ganze Leben lang nebenher mit. Als Jugendliche führte ich intensive Brieffreundschaften etwa mit Mördern und Kriminellen in Gefängnissen, 60 Personen aus aller Herren Länder, von den Cayman Islands über Ghana bis in die USA. Es hat mich immer interessiert, warum ein Mensch vom unschuldigen Kind zum Mörder wird. Heute weiß ich, dass wir alle sowohl Gutes als auch Böses in uns tragen.

Über die Klosterarbeit hast du zum Thema der Kronen gefunden.

Raab: Genauer gesagt über die Reliquien. Es sieht teilweise aus, als wäre das maschinell hergestellt, wie filigran Reliquien geschmückt wurden! Jeder Stein wurde einzeln eingefasst, alles mit Draht! Und alles in Handarbeit. Frater Adalbert Eder, der im 18. Jahrhundert im Bayrischen Waldsassen lebte, schmückte seinerzeit sechs Skelette mit aufwändigster Technik. Seine Detailverliebtheit inspiriert mich, und ich verwende sie teilweise auch für meine Kunstwerke.

Zur Unterstützung der Vorstellungskraft: Wie bringst du die Geduld für so filigrane Arbeiten auf?

Raab: (lacht) Ohne Tatort, diverse Psychothriller oder Polizeiruf 110 würde hier kein Werk entstehen. Ich lausche auch Hörbüchern, allesamt Krimis mit ganz viel Spannung, und dabei entstehen dutzende Kleinteile, die später zu einem großen Ganzen zusammengefügt werden. Dass das Leben so eine fragile Sache ist, die jederzeit vorbei sein kann, der Mensch aber die „hohen Zeiten“ so feiert, das fasziniert mich. Genau an diesem Grat arbeite ich – an der Würdigung des Zustandes zwischen den Welten: zwischen Körper und Aura, Leben und Tod, Unschuld und Schuld, Gut und Böse.

Woher beziehst du dein Fachwissen?

Raab: In Pernitz habe ich einen Kupferdrahtkurs besucht, und für die Klosterarbeit habe ich einen Einführungskurs im Stift Seitenstetten absolviert. Sehr vieles funktioniert über den Austausch. Ich kenne im deutschsprachigen Raum mehrere weitere Künstlerinnen, die Klosterarbeit machen. Für die Entwicklung der Krone habe ich mir Fachbücher besorgt oder Kataloge zu Sonderausstellungen in Museen gekauft, um mich inspirieren zu lassen und nachzusehen, wie diese Kronen früher aussahen.

Erzähle! Welche Elemente verzieren so eine Krone?

Raab: Die aufwändige Handarbeit beginnt mit dem Unterbau, der später nicht mehr sichtbar ist, aber natürlich essenziell für die Stabilität. Außen wird die Krone benäht mit Perlknöpfen, Zwirnknöpfen, Blüten und Blättern aus vergoldeten und versilberten Drähten, Rosenkranzperlen, Glasperlen, Granatsteinchen, Pailletten, Stoffröschen, Wachsperlen sowie Spiegeln gegen böse Geister. Es sind auch gewickelte Draht-Ornamente darauf zu finden, die aus Borten bestehen, die aus Draht gebogen und mit Perlenreihen umwickelt werden. Es wird Bouillondraht, Lahn, Cordonettdraht, Messingdraht, Lackdraht und Haardraht verwendet. Aus Metallblättern werden etwa Blätter gestanzt. Die Einzelteile tragen wunderbare Namen wie „Himmelstreppe“, „Maltesertrauben“ oder „Sissi-Sterne“. Jedes Blütenblatt muss letztendlich festgenäht werden, damit die gesamte Blüte eine schöne Form aufweist und gut hält. Auf dem Kopf hält die fertige Krone dank eingearbeitetem Steckkamm, Schlaufen zur Applikation von Haarnadeln sowie Samtbändern an den Seiten.

Und bei den Totenkronen?

Raab: Diese gab es lange bevor Brautkronen hergestellt wurden, aber die Grundidee ist ähnlich. Totenkronen waren für die „himmlische Hochzeit“ gedacht. Es ist eine unglaubliche Huldigung für die Toten, dass ihnen so prunkvolle Kronen gegeben wurden. Gemacht hat man das vor allem für verstorbene Babys, Kinder und Jugendliche, sowie für ledig Verstorbene Frauen und Männer. Dieser Brauch war konfessions- und länderübergreifend, in Österreich aber, soviel ich weiß, nicht üblich.

Welcher Kopfschmuck war in unseren Breitengraden üblich?

Raab: Gerade in der Region der Eisenstraße waren die Goldhauben und ihre etwas weniger kostspieligen Schwestern, die schwarzen Florhauben sehr beliebt.

Vor mir liegt auch noch ein wunderschöner Haarreifen aus Klosterarbeit.

Raab: Mit Haarreifen lassen sich Bräute oder Erstkommunionskinder wunderschön in Szene setzen. Diesen schwarzen Haarreifen wird eine Ybbstaler Braut zu ihrem schwarzen Kleid bei ihrer Hochzeit tragen. Besonders schön ist es natürlich, wenn so ein Schmuck in der Familie weitergegeben wird. Das war auch mit den Brautkronen in Deutschland so. Sie wurden von Ledigen zu hohen Kirchtagen getragen, aber nur bis zur Hochzeit, dann wurden sie weitergegeben.

Dein nächstes Projekt?

Raab: Kronen, die tatsächlich getragen werden, sind bei uns nicht üblich, maximal in Vorarlberg. Dafür aber neben Deutschland in Rumänien, Bulgarien, Norwegen – es gibt sie in wirklich vielen Kulturen. Als ich bei meinen Recherchen auf die Eisenstraßen-Tracht stieß, dachte ich mir, dass hier Synergien möglich wären und habe eine auf diese Tracht abgestimmte Krone entworfen. Sie hat einen kleineren Durchmesser als die Krone, die ich davor – in Anlehnung an Vorarlberger Schapel – kreiert habe. Ich habe den Stoff der Tracht dafür besorgt, und auch die Elemente für die Klosterarbeit sind speziell auf die Eisenstraße abgestimmt. Der Stoff wurde von Herbert Landl designt. Die Wolfsmaulzange sowie die geschmiedeten Knöpfe aus der Tracht habe ich in die Krone eingebaut. Das helle Silber habe ich mit Oxidbeize patiniert, damit es auch farblich stimmig ist.

Brauchtum ist für dich also lebendig, obwohl es traditionell verwurzelt ist.

Raab: Es gibt viele Kulturen, die mich interessieren. Daniel Küblböck, der einst bei DSDS mitgemacht hat, sagte einmal, dass es langweilig wäre, würde im Wald nur eine einzige Vogelart singen. Die Vielfalt ist es, die uns begeistert. So ist das auch für mich mit den Traditionen, Kulturen, Brauchtümern und Ansichten. Es müssen auch nicht alle anderen Meinungen „meine“ sein, trotzdem höre ich sie mir an und akzeptiere sie. Das Verschiedene an der Menschheit ist es, das mich so wahnsinnig begeistert. Darum geht mir Rassismus auch gewaltig auf die Nerven.

Du bist also eine Freundin der kulturellen Vielfalt?

Raab: Ich bin davon überzeugt, dass es überhaupt keine Kultur gibt, die sich in der langen Geschichte der Menschheit nicht Elemente aus anderen Kulturen zu eigen gemacht hätte. Dass das heute mit unseren technologischen Möglichkeiten schneller geht, steht außer Frage. Es ist schön, dass es in den vielen Regionen der Welt eigene Traditionen und Brauchtum gibt, weil diese auch den Menschen guttun – solange sie nicht zwanghaft starr bleiben.

Dein Antrieb?

Raab: Ich bin im Grunde ein nervöser, ungeduldiger Mensch, der dauernd mit dem Fuß wackelt (lacht). Nur bei der Klosterarbeit komme ich zur Ruhe. Mir gefällt das Prunkvolle so gut, und da ticken doch einige Menschen ähnlich. Es gibt zum Beispiel Schweizer, die extra zu mir reisen, um einen geschmückten Mufflon-Schädel zu holen, auch aus Schottland und Amerika hatte ich schon Kundschaft, und eine geschmückte Madonna von mir reiste bis auf die Philippinen zu einem Priester, um nur wenige Beispiele zu nennen. Bei mir ist es ein innerer Drang, meine Ideen und mich selbst zu verwirklichen. Das Finanzielle steht für mich nicht im Vordergrund.

Wie lange hast du an der Ybbstaler Brautkrone gearbeitet?

Raab: Einige Monate. Meine Arbeitsstunden notiere ich bewusst nicht.

www.goldspinnerei.at

fb+insta: Goldspinnerei

