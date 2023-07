Pfarrstation Ybbsheim Amstettner Sonnwendfeuer: Beharrliches Warten auf Wetter lohnte sich

Foto: Herbert Haslinger

D as traditionelle Sonnwendfeier bei der Pfarrstation Ybbsheim in Greimpersdorf fand am Samstag, 24. Juni, statt.

Das beharrliche Warten auf besseres Wetter hat sich gelohnt. Nach Dauerregen in der Nacht und auch bis 15 Uhr des Tages, machte der Himmel um 16 Uhr auf und die Veranstaltung konnte bei Sonnenschein stattfinden. Es kamen wieder sehr viele Leute, um ein paar nette Stunden zu verbringen. Für die Kinder gab es eine Hüpfburg und für Speis und Trank sorgte die Jugend der Dorfgemeinschaft Greimpersdorf. Auch die jüngsten wie David Gamper halfen schon tatkräftig mit. Foto: Herbert Haslinger