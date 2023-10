„Täglicher Kampf, um Grundbedürfnisse zu befriedigen“

NÖN: „Wie hat sich der Schulstart auf die Kunden und Kundinnen, die im soogut-Sozialmarkt Amstetten einkaufen gehen, ausgewirkt?

Ursula Oswald: „Viele unserer Kunden und Kundinnen kämpfen täglich, ihre Grundbedürfnisse erfüllen zu können. Die gestiegenen Kosten für den Schulstart treiben sie, trotz erhöhter Familienbeihilfe, an die Grenzen ihrer finanziellen Möglichkeiten. Manche Eltern stehen vor der schwierigen Wahl zwischen der Deckung dieser Kosten und dem Kauf grundlegender Lebensmittel. Daher haben wir im Sommer an die Amstettner Bevölkerung appelliert, uns Schulsachen vorbeizubringen, um genau jenen helfen zu können, die derzeit am meisten Unterstützung benötigen. Wir konnten die gespendeten Schultaschen, Hefte, Stifte und vieles mehr am 30. August an die Kinder unserer Kunden und Kundinnen verschenken. Vielen Dank an alle für das großartige Engagement, das die Aktion so erfolgreich hat werden lassen.“

NÖN: „Ist die Kundenanzahl seit den Teuerungen gestiegen?“

Oswald: „Die Teuerungswelle hat nicht nur zu einem Anstieg der Kunden und Kundinnenzahlen geführt, sondern auch eine tiefgreifende Veränderung hervorgerufen, speziell bei der Personengruppe und im Kaufverhalten. Zunehmend mehr Menschen, die sich bis vor Kurzem noch selbst zur Mittelschicht zugehörig fühlten, müssen mittlerweile auf unsere soogut-Sozialmärkte ausweichen, um über die Runden zu kommen. Das Wissen über das Warensortiment in den Sozialmärkten und über die Angebote in Discountern oder über Eigenmarken ist für viele überlebenswichtig. Besonders hart trifft es die Mindestpensionisten und Mindestpensionistinnen. Sie stehen oft vor der Entscheidung: Was können sie sich leisten, auf was müssen sie verzichten?“

NÖN: „Hat sich in den letzten Monaten in Bezug auf das Angebot der Lebensmittel etwas verändert?“

Oswald: „Seit dem vergangenen Frühjahr verzeichnen wir einen rückläufigen Trend bei Warenspenden im Bereich Milchprodukte und Obst sowie Gemüse. Im Vergleich mit der Vergangenheit ist das Warenaufkommen allerdings stabil. Große Nachfrage vonseiten der Kunden und Kundinnen haben wir bei lange haltbaren Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln, wie Nudeln, Öl, Reis und Zucker, ebenso wie bei Hygieneartikeln. Der starke Kunden- und Kundinnenzuwachs stellt jedoch eine Herausforderung dar, da nun die gleiche Menge auf mehr Familien aufgeteilt werden muss. Unsere Marktleiterin, Yurdagül Sahin, ist händeringend auf der Suche nach Unterstützung für das ehrenamtliche Kochteam. Dienstag und Freitag, zwischen 8 und 14 Uhr wird dringend Hilfe benötigt. Doch auch in den anderen Bereichen, wie für Tätigkeiten im Lager, im Geschäft, in der Brotabteilung und im Secondhand-Bereich, sind helfende Hände aktuell gesucht. Interessierte können sich direkt an Frau Sahin unter amstetten@soogut.at oder unter 0676/88044666 wenden.“

NÖN: „Wie wird das Angebot der Lebensmittel des soogut-Markts Amstetten angenommen?“

Oswald: „Einige unserer Kunden und Kundinnen des soogut-Markts in der Wagmeisterstraße in Amstetten zeigen große Dankbarkeit für die Möglichkeit, preiswert einkaufen zu können. Ihre Wertschätzung erstreckt sich nicht nur auf die Waren, sondern auch auf die Mitmenschen. Das täglich frisch zubereitete Mittagsmenü im soogut-Restaurant wird oftmals von Alleinstehenden genutzt, da es für sie eine gute Möglichkeit ist, sich gut, günstig und abwechslungsreich zu ernähren. Auf der anderen Seite treffen wir auf Kunden und Kundinnen, die große Angst haben, nicht genug zu bekommen. Diese Sorgen führen oftmals sogar zu forderndem Verhalten. Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stehen täglich vor der Herausforderung, die Verteilung der Lebensmittel fair zu gestalten.“