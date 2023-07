Das Heidebad in Hausmening öffnet am Samstag, 15. Juli 2023, seine Pforten für den Tag der Vereine. Von 10 Uhr bis 17 Uhr haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, einen abwechslungsreichen Tag zu erleben und sich über die vielfältigen Aktivitäten der örtlichen Vereine zu informieren. An diesem Tag ist das Bad für alle kostenlos zugänglich.

Ein besonderes Highlight ist das 2. He!deBeach-Mixed-Beachvolleyball-Turnier. Die Spielerinnen und Spieler werden mit vollem Einsatz auf dem Sandplatz zeigen, was sie können, und den Zuschauern packende Matches bieten.

„Der Tag der Vereine im Heidebad Hausmening ist eine wunderbare Gelegenheit, die vielfältige Vereinslandschaft unseres Ortsteils kennenzulernen“, erklärt Ortsvorsteher Anton Geister. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie engagiert und lebendig unsere Vereine sind. Dieser Tag bietet eine Plattform, um ihre Arbeit und ihr Angebot der Öffentlichkeit zu präsentieren“, sagt Geister.

„Als Stadtgemeinde sind wir stolz darauf, diese Veranstaltung zu unterstützen. Sie zeigt die Bedeutung der Vereine für unser Gemeinwesen und bietet gleichzeitig eine tolle Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger, aktiv teilzunehmen und sich über die verschiedenen Freizeitaktivitäten zu informieren. Der Tag der Vereine ist eine großartige Initiative, die das soziale Miteinander fördert und die Vielfalt unserer Stadt widerspiegelt“, sagt Sportstadtrat Peter Pfaffeneder.