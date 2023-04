Amstettens SPÖ lädt zur Ostereiersuche

Am Karsamstag, 8. April, findet am Heidengartenspielplatz in Ulmerfeld die Ostereiersuche der SPÖ Amstetten statt. Für Getränke, Kaffee und Kuchen wird gesorgt. Beginn: 10.30 Uhr.

