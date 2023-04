Umweltschutz und Herzensbildung an der Volksschule St. Georgen

Die ersten und zweiten Klassen der Volksschule St. Georgen/Y. lauschten kürzlich den Kurzgeschichten aus dem Buch „Der kleine Engel Pico und seine Freunde“ und erfuhren dabei, wie wichtig Dankbarkeit, Freude Mut und Vertrauen im Leben sind.

Für die dritten und vierten Klassen drehte sich an diesen beiden Tagen alles um den Umweltschutz. Die Geschichten aus „Der kleine Stern Marlou und seine Freunde“ zeigten ihnen, dass jeder Einzelne – egal wie alt – einen großen Beitrag für den Schutz der Umwelt leisten kann.

„Für mich war diese Lesung hier in der Volksschule St. Georgen am Ybbsfelde etwas ganz Besonderes, da ich selbst hier vor vielen, vielen Jahren zur Schule gegangen bin!“, freut sich die gebürtige Amstettnerin, die mittlerweile in Baden lebt. Mit ihren Geschichten spricht sie die Herzen großer und kleiner Menschen an und gibt Antworten auf die vielen Kinderfragen rund um Umwelt- und Ethikthemen unserer Zeit.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.