190 Kinder liefen für den guten Zweck

Spaß an der Bewegung haben und dabei etwas Gutes tun. Dieser Leitgedanke steht für den Spendenlauf der Volksschule Preinsbacher Straße, der am 21. Juni zum zweiten Mal stattfand. Dabei liefen die Kinder am Jakobsbrunnenweg in einer Stunde so viele Runden, wie sie schafften. Auch Gehen war dabei erlaubt. Viele Zuseher und der Elternverein unterstützten die Kinder direkt vor Ort. Die Kinder sammelten einen Monat im Vorhinein schon fleißig Spendengelder. Dabei kamen insgesamt sensationelle 1.560 Euro zustande. Dieses Geld wurde für das soziale Projekt „Rainbows – Hilfe in stürmischen Zeiten“ gespendet.