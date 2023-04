Spektakulär Feuerwehr übte Ernstfall im Landesklinikum

Die Feuerwehrleute bei der Übung beim Landesklinikum Amstetten. Annahme war eine Explosion in einem Müllraum. Foto: AfkdoZarl

60 Feuerwehrmitglieder des Abschnitts Amstetten-Stadt nahmen am Mittwochabend an einer Bereichsabschnittsübung im und rund um das Landesklinikum Amstetten teil. Übungsannahme war eine Explosion in einem Müllraum des Spitals. Die Florianis führten eine Personensuche und Menschenrettung durch.