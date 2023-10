Annahme war Brandstiftung in Müllentsorgungsunternehmen

An der Jugendfeuerwehrübung des Abschnitts Amstetten-Stadt nahmen 56 Jugendliche teil. Bei fünf „Schauplätzen“ des Areals hatten die jungen Feuerwehrmitglieder, die von 15 Aktiven unterstützt wurden, alle Hände voll zu tun: Es galt, eine Menschenrettung nach einem Verkehrsunfall durchzuführen, wobei mehrere Personen mit Schere und Spreizer herausgeschnitten werden mussten. Weiters galt es, in einem verrauchten Gebäude Feuer zu löschen, Löschleitungen zu legen und Menschen zu retten. Außerdem musste ein Brand in einem Reststoff-Container gelöscht werden.



Abschnittsfeuerwehrkommandant Stefan Schaub und Liane Rücklinger, zuständig für die Jugendarbeit im Abschnitt Amstetten-Stadt, zeigten sich sehr zufrieden. Schaub und Rücklinger ist es wichtig, dass die Jugendlichen von jung auf lernen, gemeinsam im Feuerwehrwesen zusammenzuarbeiten. Sie dankten den Jugendverantwortlichen der teilnehmenden Wehren Amstetten, Edla-Boxhofen, Preinsbach, Ulmerfeld-Hausmening und Greinsfurth für ihr großes Engagement. Denn so das Abschnittsfeuerwehrkommando: „Die Jugend ist unsere Zukunft!“ Sie dankten auch der Firma FCC Mostviertel Abfall Service GmbH für die Ermöglichung der Nutzung des Geländes sowie dem Jugendbetreuerteam der FF Greinsfurth für die Ausarbeitung.



Auch Bürgermeister Christian Haberhauer und Ortsvorsteher Manuel Scherscher überzeugten sich von den guten Leistungen der 56 Jugendfeuerwehrmitglieder.