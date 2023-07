Am 29. Juni wurde von der Volksschule Seitenstetten der Betrag von 1.100 Euro als Reinerlös von den Aktivitäten beim diesjährigen Ostermarkt an den Damen-Lions-Club Mostviertel übergeben. Die Schüler hatten in den Klassen Workshops veranstaltet und gleichzeitig um Spenden gebeten. Das Geld kommt bedürftigen Frauen und Kindern in der Region zugute.