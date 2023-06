Keine Frageviertelstunde für die Amstettner Bevölkerung

„Das wird schon zu einer neverending Story, denn zum ersten Mal haben wir ihn schon im Dezember eingebracht, doch er wurde immer wieder verschleppt. Wir glauben aber, dass diese Fragemöglichkeit ein wichtiges Recht für die Bevölkerung ist und daher müsste es doch auch seitens des Gemeinderats eine große Zustimmung geben, es einzuführen“, sagt SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler.

ÖVP-Gemeinderat und Ortsvorsteher Manuel Scherscher sieht diese Notwendigkeit nicht, denn jeder Bürger könne ja die Gemeinderatssitzung mitverfolgen – entweder vor Ort oder auch über Youtube. „Der Gemeinderat ist der Ort, wo die Mandatare diskutieren. Aber wir haben ja alle viele Bürgerkontakte. Ich habe am Mittwoch meinen Amtstag und da geben sich die Leute die Klinke in die Hand und ich bin sicher, dass der Bürgermeister noch von viel mehr Leuten angesprochen wird.“

Für Gemeinderat Christopher Hager ist Demokratie etwas, das man sich verdienen müsse. In ganz Europa gebe es ein Informationsfreiheitsgesetz, nur in Österreich nicht. Die Frageviertelstunde sei ein Schritt in die richtige Richtung. „Jede Bürgerin und jeder Bürger hat ein Recht zu wissen, was wir machen und warum“, erklärte er.

Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder macht sich vor allem ob des angespannten politischen Verhältnisses zwischen den Großparteien Sorgen. „Es besteht die Möglichkeit, Menschen mit gewissen Fragestellungen herzuschicken und die Fragviertelstunde somit politisch zu instrumentalisieren“, befürchtet er.

SPÖ-Gemeinderat Franz Dangl kritisierte, dass Hörlezeder schon im Dezember so argumentiert habe. Seitdem habe es im Ausschuss aber keine Möglichkeit gegeben, das auszudiskutieren. Er hält es aber auch für kein großes Problem. „Denn wenn wir Missbrauch feststellen, dann können wir sie ja auch wieder abschaffen.“

Bürgermeister Christian Haberhauer betonte, dass die Amstettnerinnen und Amstettner 365 Tage im Jahr zu ihm und den Mandatarinnen und Mandataren der ÖVP kommen könnten. Es gebe daher keine Notwendigkeit für eine Frageviertelstunde.

Aus Sicht von Gemeinderat Hager hat sich keine der anderen Parteien – nicht einmal die SPÖ – wirklich inhaltlich mit dem Thema beschäftigt. „Bei einem Gesprächstermin gab es nämlich von keiner Fraktion wirklich irgendeine produktive Regung. Leider geht es auf keiner Seite um Inhalte, sondern nur darum, dem anderen eins reinzuwürgen“, diagnostiziert er.

ÖVP und Grüne stimmten dagegen, die FPÖ enthielt sich, SPÖ und Hager waren dafür.