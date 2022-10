SPÖ ließ in Amstetten Gemeinderatssitzung platzen

Eine Gemeinderatssitzung in Amstetten gleicht zurzeit einer Wundertüte: Man weiß nie was man politisch geboten bekommt und vor allem nicht, wie lange sie dauern wird. Am Mittwoch war sie kurz, mit etwa 30 Minuten sogar sehr kurz. Und das hatte durchaus auch ein wenig mit dem gleichnamigen ehemaligen ÖVP-Bundeskanzler zu tun.

Denn SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler warf der ÖVP vor, „dass sich in Amstetten eine Praxis eingeschlichen hat, die stark an das erinnert, was wir gestern auch aus den Medien vernommen haben, dass es offensichtlich Politiker gibt, die Steuergelder dafür einsetzen, um sich selbst gut und politische Mitbewerber nicht gut aussehen zu lassen."

Nachträglicher Beschluss für Wirtschaftsempfang

Inhaltlich entzündete sich die Kritik der SPÖ vor allem am Wirtschaftsempfang der Gemeinde Anfang Oktober in der Wirkstatt, bei der ein dreigängiges Menü mit Kosten von 10.642 Euro brutto gereicht wurde. Diese Summe muss vom Gemeinderat nachträglich genehmigt werden. „Wir haben wieder einen Antrag vor uns liegen, der ohne gültigen Beschluss umgesetzt wurde. Es wurde die Veranstaltung in Auftrag gegeben - vom Bürgermeister oder Stadtrat - ohne gültigen Beschluss oder es wurde die Notverordnung (laut § 38 der Gemeindeordnung wenn Gefahr in Verzug ist) herangezogen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht“, betonte SPÖ-Clubchef Helfried Blutsch.

Riegler konstatierte, dass die ÖVP wieder einmal "die Gemeindeordnung mit Füßen getreten“ habe und er wollte außerdem wissen, "warum die Wirtschaftstreibenden mit Partnern eingeladen wurden, warum es ein dreigängiges Menü gegeben hat und warum einer ÖVP-Landtagsabgeordneten bei der Veranstaltung eine Bühne geboten wurde." Riegler rechnete auch vor, dass man mit der aufgewendeten Summe im Soogut-Markt 4.000 Menschen hätte verköstigen können.

Die Argumentation von ÖVP-Wirtschaftsstadtrat Peter Pfaffeneder, dass der Event dazu gedient habe, mit den Wirtschaftstreibenden, die jährlich immerhin „rund 15 Millionen Euro an Kommunalsteuer zahlen“ eine gute Kommunikationsbasis finden wollte, weil sie wichtige Partner für die Stadt seien, ließen die Sozialdemokraten so nicht gelten.

SPÖ-Stadträtin Beate Hochstraßer räumte zwar ein, dass Wirtschaftsförderung sinnvoll und wichtig sei und eine Zusammenkunft und ein Austausch der Wirtschaftstreibenden auch notwendig, "doch darum geht es jetzt nicht, sondern wir wollen wissen, auf Basis welchen Beschlusses der Wirtschaftsempfang stattgefunden hat."

Eine Antwort der ÖVP auf diese Frage gab es im Gemeinderat nicht.

Förderung als Streitpunkt

Der zweite Grund, warum die Sozialdemokraten die Sitzung platzen ließen, war, wie die Parteispitze danach gegenüber der Presse erklärte, ein Dringlichkeitsantrag, indem es um finanzielle Unterstützung des SKU ging. Die Teuerung verursacht dem Verein, der seine Anlage selbst betreibt, natürlich massive Mehrkosten.

„In der September-Sitzung des Gemeinderats wurde eine entsprechender Antrag an den Ausschuss zurückverwiesen, weil darin keine Summe genannt wurde und wir keine Blankoerklärung ausstellen können. Doch im neuen Dringlichkeitsantrag steht wieder kein Betrag. Das ist echt Irrsinn, was da abgeht“, empfindet Blutsch das schlichtweg als Provokation der ÖVP. Dass der Verein Unterstützung brauche und auch bekommen solle, steht für die SPÖ außer Frage. „Aber das muss korrekt und der Gemeindeordnung entsprechen durchgeführt werden“, fordert der der SPÖ-Fraktionschef.

Riegler kritisierte im Gemeinderat auch, dass das neue Bad inzwischen bereits "die unglaubliche Summe von 28 Millionen" koste, wie er aus der NÖN erfahren habe und er zeigte sich von der angekündigten Subvention in Höhe von zwei Millionen Euro, "die das Land NÖ in seiner unendlichen Güte über der Stadt ausschüttet" enttäuscht. Denn diese Summe werde innerhalb von zwei Jahren allein durch die höheren Zinsen für die Darlehen, die Schwarz-Grün für ihre Großprojekte (Bauhof, Hauptplatz und Bad) aufnehmen müsse, aufgefressen.

„Denkt ihr euch gar nichts mehr, wenn ihr Millionen für Projekte ausgebt, die aus heutiger Sicht überhaupt keinen Vorrang haben, wenn ihr am politischen Mitbewerber vorbei Maßnahmen setzt, die nur dazu dienen, im nächsten Wahlkampf gut dazustehen, und wenn ihr wiederholt die Gemeindeordnung missachtet und sagt, die Stadtgemeinde kann es sich nicht leisten, allen Bürgerinnen und Bürgern zu helfen, gut durch die Krise zu kommen. Hochmut kommt vor dem Fall, das sieht man nicht erst seit gestern“, wetterte der SPÖ-Vizebürgermeister in Richtung Rathausmehrheit. Und zum Bürgermeister meinte er: "Wenn du nicht in der Lage bist, der Verantwortung deines Amtes gerecht zu werden, müssen wir dich auffordern, Konsequenzen zu ziehen."

Aus Sicht der SPÖ sollte übrigens zumindest die Hauptplatzgestaltung aus finanziellen Gründen um zwei Jahre verschoben werden. Andernfalls drohe die Stadt zu einer Sanierungsgemeinde zu werden.

"Alles rechtskonform"

Die ÖVP weißt, wenig überraschend, alle Vorwürfe der SPÖ entschieden zurück. In Sachen Wirtschaftsempfang betont Fraktionschef und Vizebürgermeister Markus Brandstetter, dass über die Finanzierung im Stadtrat bereits ein gültiger Mehrheitsbeschluss gefasst worden sei und dieser sicher auch in kommenden Gemeinderatssitzung beschlossen werde. „Das alles geht natürlich konform mit der Gemeindeordnung. Es ist sehr schade, dass niemand von der SPÖ an dem Empfang teilgenommen hat und so auch nicht den Mehrwert der Veranstaltung erkennen konnte. Es waren ja überwiegend Lehrlingsausbilder da und ein wichtiges Ergebnis ist, dass es im kommenden Jahr in der Pölz-Halle ein Karriere-Clubbing geben werde, also eine Art Berufsmesse für die Jugend." Der Empfang mache sich also bereits bezahlt.

"Wir sind den Bürgern verpflichtet und jeder Beschluss, der bisher gefasst wurde, fußt auf den rechtlichen Vorgaben“, weist ÖVP-Vizebürgermeister Markus Brandstetter die Vorwürfe der SPÖ zurück. Foto: NÖN

Auch in Sachen Subvention für den SKU werde man, so verspricht Brandstetter, natürlich entsprechend der Gemeindeordnung vorgehen. „Es geht uns darum einen sehr wichtigen Verein für Amstetten zu unterstützen und wir werden nun eben in der nächsten Gemeinderatssitzung einen entsprechenden Beschluss fassen.“ Der SKU betreibe seine Anlage ja selbst, während alle anderen Sportplätze im Besitz der Stadt seien. „Und daher müssen wir dem Verein, der auch wichtige Jugendarbeit macht, angesichts der Teuerung unter die Arme greifen“, betont der ÖVP-Politiker.

Den Auszug der SPÖ aus dem Gemeinderat sieht Brandstetter "emotionslos. Wir werden zu einer neuen Sitzung einladen und unseren eingeschlagenen erfolgreichen Weg weiter beschreiten. Wir sind den Bürgern verpflichtet und jeder Beschluss, der bisher gefasst wurde, fußt auf den rechtlichen Vorgaben“, betont der ÖVP-Politiker. Einen kleinen Seitenhieb in Richtung SPÖ bringt er dann doch noch an. „Man merkt schon, wer hier in Amstetten Landtagswahlkampf betreibt.“

Bürgermeister Christian Haberhauer bedauert „als oberster Chef der Mitarbeiter der Stadt, dass die SPÖ mit ihrem Auszug einen massiven Mehraufwand für die Verwaltung produziert. Außerdem werden Bauprojekte verzögert. Wir hätten heute wichtige Aufträge in Millionenhöhe vergeben. Ich bin sprachlos über diese Vorgangsweise. Es gibt in der Demokratie einfach Mehrheiten, die man akzeptieren muss. Das gilt auch für die Amstettner SPÖ.“

Genauso sieht das der grüne Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder: „Ich bin überrascht und schockiert über das Demokratieverständnis der SPÖ und halte es für sehr bedenklich, ohne triftigen Grund die Gemeinderatssitzung zu sprengen – übrigens schon zum dritten Mal in dieser Periode. Es geht hier um demokratische Prozesse, die auch die SPÖ akzeptieren muss.“

Wie es nun weitergeht:

Nach der abgebrochenen Gemeinderatssitzung wird nun eine neue anberaumt. An der Tagesordnung darf nichts geändert werden, sie wird dort fortgesetzt, wo Schluss war, also mit Punkt 2. Für die Beschlussfähigkeit genügt, wenn die Hälfte der Gemeinderäte anwesend ist.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.