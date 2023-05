Königsberger-Ludwig: „Hans-Peter Doskozil muss nun Gräben zuschütten“

Klar sei aber auch, dass Hans-Peter Doskozil nunmehr die große Verantwortung habe, die Partei zu einen und die Gräben zuzuschütten. „Ich werde meinen Teil dazu leisten. Schließlich geht es nicht um persönliche Befindlichkeiten, sondern um eine starke Sozialdemokratie, die gerade jetzt dringend notwendig für Österreich ist“, betont Königsberger-Ludwig.

Ein großes Danke sagt sie an die rund 107.000 Mitglieder, die bei der Mitgliederbefragung mitgemacht und so gezeigt hätten, dass ihnen die Sozialdemokratie und damit verbunden auch die politische Arbeit in Österreich wichtig sei. „Danke auch an die Kandidatin und die beiden Kandidaten für ihren Einsatz für die Sozialdemokratie und Gratulation an den Erstgereihten“, sagt Königsberger-Ludwig.

Mitgliederbefragung SPÖ: Doskozil gewinnt - Babler Zweiter

